В 70 отдаленных населенных пунктах России проведут интернет за счет операторов

Правительство утвердило перечень из 70 населенных пунктов, интернет в которые проведут за счет отчислений телеком-операторов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

В правительстве уточнили, что речь идет в том числе о труднодоступных районах страны. В список вошли 3 населенных пункта в Республике Тыва, 6 в Чукотском автономном округе и 61 в Якутии. В кабинете подчеркнули, что проведение интернета за счет операторов повысит доступность услуг связи для местных жителей, а также откроет доступ к цифровым сервисам для ведения бизнеса в указанных районах.

Решение о создании волоконно-оптических линий связи за счет телеком-операторов было принято в конце мая в рамках федерального закона «О связи». Ранее такие средства могли быть использованы только для обеспечения универсальных услуг связи и ведения базы данных абонентских номеров.

Екатерина Отрашкевич