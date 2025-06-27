Совладелец химического холдинга в Прикамье покинул пост топ-менеджера дочерних структур

Группа «Ирень» сменила топ-менеджера в двух своих дочерних обществах — ООО «Лысьва-Терминал» и ООО «Чусовские минеральные удобрения». Ранее обществами руководил Виталий Титов, один из совладельцев группы. С 18 июня кунгурское ООО «Лысьва-Терминал» возглавил Захар Калашников, ранее открывавший ИП в Кунгуре, а ООО «Чусовские минеральные удобрения» (Чусовой) — Евгений Иванов, ранее возглавлявший энергокомпании в Чусовском округе. При этом Виталий Титов остался совладельцем 30% ООО «Ирень», головной структуры группы.

ООО «Лысьва-Терминал» и ООО «Чусовские минеральные удобрения» занимаются поставками минеральных удобрений. Выручка ООО «ЧМУ» в 2024 году — 642 млн руб., чистая прибыль— 13 млн руб., выручка ООО «Лысьва-Терминал» в 2024 году — 795 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.

ООО «Ирень» контролируется Юрием и Виталием Титовыми (10 и 30%), а также Иваном и Анастасией Шаравьевыми (по 30%). «Ирень» работает с 1997 года. Одним из основных направлений деятельности ООО «Ирень» является организация внутренних и международных железнодорожных перевозок удобрений. Компания владеет производственным комплексом по затариванию минеральных удобрений с собственным железнодорожным тупиком в Кунгуре, позволяющим одновременно принимать до 40 вагонов.