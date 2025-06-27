Все — в парк!

Лето обещает быть жарким, а значит, тенистые и прохладные городские парки снова будут любимым местом отдыха и прогулок. Но кроме того, муниципальные парки традиционно проводят яркие культурные мероприятия: в этом году в каждом районе запланированы традиционные фестивали и праздники с концертами, творческими мастер-классами и ярмарками местных мастеров. «Стиль» выбрал самые заметные.

Этнофестиваль «Семейные узоры»

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Впервые фестиваль состоялся в прошлом году и собрал около 2 тыс. человек, многие приезжали из других городов России. В программе — активности на любой вкус: можно научиться стрелять из лука, напечатать брелок на 3D-принтере, сплести оберег или попробовать себя в традиционных народных промыслах и ремеслах. Например, на первом фестивале желающие выстраивались в очередь, чтобы научиться по старинке квасить капусту. И все это — в антураже нижегородской деревни XIX века с ее мельницами, колодцами, церквями и рублеными избами. Эффект погружения усиливают артисты в соответствующих образах и участники клубов исторической реконструкции. Участие в фестивале бесплатное, а для тех, кто еще не был в обновленном Щелоковском хуторе, это еще и возможность оценить красоту недавно отреставрированного музея деревянного зодчества.

Когда: 5 июля

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор»

3+

«День рыбака»

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Ежегодно во второе воскресенье июля в Автозаводском парке проходят соревнования по рыбной ловле из центрального фонтана. Количество участников и их возраст не ограничены. Фонтан, в который предварительно запускают 100 кг рыбы, делится на четыре сектора. Чтобы занять призовое место, важно не только поймать «добычу», но и пользоваться исключительно безопасными методами ловли и обязательно вести учет рыбы у координатора. Победителей награждают за самый большой улов (его оценивают в килограммах), за первую пойманную рыбу, самую большую пойманную рыбу. Также призы получают самый юный рыбак, самая удачливая рыбачка, самая рыбацкая семья. Всех желающих угощают свежесваренной ухой.

Когда: 13 июля

Где: Автозаводский парк

12+

«Квартирник на Щелчке»

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Музыкальный трехчасовой мультижанровый концерт на поляне недалеко от первого озера Щелоковского хутора. Впервые концерт был организован в 2023 году, когда мероприятие стало одним из победителей конкурса культурных инициатив «Культурный район». Зрители располагаются на поляне в креслах-мешках, сцену украшает принт ковра, а ведущий концерта предстает перед зрителями в домашнем халате и тапочках как гостеприимный хозяин «квартиры под открытым небом», которая может вместить максимально разнообразных артистов и любителей самой разной музыки. За два года «квартирника» его гости могли насладиться музыкой в стилях этно, регги, рок-н-ролл, джаз, блюз, русская народная песня, классическая музыка, бардовская песня, инди, минимал, цыганский романс, городской шансон.

Когда: конец июля

Где: парковая зона Щелоковского хутора

6+

«Дружный Нижний» в День города

Одно из центральных событий Дня города в этом году — фестиваль национальных культур «Дружный Нижний», символизирующий добрососедские отношения. Ежегодно фестиваль собирает до 3 тыс. человек. В прошлом году он объединил представителей 11 национальных общин, а акцент был сделан на традиционных русских ремеслах. Можно было не только понаблюдать за работой мастеров, но и попробовать себя в чеканке монет, кузнечном и гончарном деле, изготовлении тканевых паттернов и исторической каллиграфии.

Кроме того, все посетители фестиваля могли заглянуть в импровизированный городок национально-культурных организаций, в котором были представлены ремесла, элементы народной одежды, предметы быта, традиционные музыкальные инструменты, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и подвижных уличных играх.

Когда: 16 августа

Где: парк им. Я. М. Свердлова

6+

Фестиваль уличных театров «Улица»

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Развлекательный проект парка «Швейцария» каждый год собирает лучшие театральные коллективы со всей страны. Среди постоянных гостей — звезды театрального мира: «Странствующие куклы господина Пежо» из Санкт-Петербурга, нижегородский театр «Пиано», самарский театр «Пластилиновый дождь», клоуны Авабука, Ван Гог, коллективы из Альметьевска, Москвы и других городов. В этом году фестиваль приурочен ко дню рождения парка.

Когда: 23–24 августа

Где: парк «Швейцария»

6+

Фольклорно-этнографический праздник «Дожинки»

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Праздник посвящен сбору урожая. Это торжество богатства, изобилия и благодарности за земные дары. Посетители смогут увидеть реконструкцию старинного деревенского базара, услышат старинные песни, поучаствуют в традиционных играх, хороводах и нижегородских обрядах, смогут отведать каши и варенья из плодов нового урожая.

Когда: 30 августа

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор»

6+

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии. Джаз Победы»

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Ежегодный джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» проходит уже пятый год подряд. Бессменный куратор фестиваля — народный артист России Игорь Бутман.

В этом году фестиваль, победивший в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, посвящен роли музыки и джаза в годы Великой Отечественной войны. В программе — песни военных и послевоенных лет, которые прошли путь от эстрады до песен «всем миром, всем народом». Запланированы 12 мероприятий: выступления джаз-бенда «Нижегородский диксиленд», Даниила Крамера и его трио, Вовы Че Морале, Мариам Мерабовой, Игоря и Дмитрия Бриль, Александра Ф. Скляра, оркестра Донецкой Народной Республики, джаз-бенда Луганской академии искусств, джазового оркестра «Немига» Республики Беларусь, нижегородского симфо-джаз оркестра под управлением М. Петропавловского, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

Когда: 19–21 сентября

Где: парк «Швейцария»

6+

Еще четыре небанальные локации в Нижнем Новгороде

Нижегородский Камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова

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Специализация театра — мюзиклы. За премьерами театра следят поклонники жанра на федеральном уровне. Так, в прошлом сезоне спектакль «Бесприданница» в постановке Камерного театра вошел в шорт-лист национальной премии «Музыкальное сердце театра», был представлен в шести номинациях, в том числе за лучшую оркестровку, за лучшее исполнение мужской и женской главных ролей, а также за лучшее исполнение ролей второго плана. В этом году театр впервые будет работать в августе, в том числе будут показаны две премьеры нынешнего сезона.

6 августа театр представит музыкальную комедию «Собака на сене». Запись оркестрового сопровождения спектакля была сделана в легендарной «Тонстудии» «Мосфильма». А 21 августа на сцене — мюзикл «Сдается дом с привидениями» по пьесе драматурга XX века Эдуардо де Филиппо «Призраки» на музыку нижегородского композитора Дмитрия Лазарева.

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Государственный музей А. М. Горького

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В филиале музея на ул. Семашко, 19 все лето работает выставка «Горький с Чеховым: сцены из жизни», приуроченная к 165-летию со дня рождения А. П. Чехова. Диалог двух великих писателей представлен перепиской, длившейся шесть лет, воспоминаниями современников, близких людей. В основе экспозиции — материалы из фондов музея, дополненные экспонатами из Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, музей МХАТа, а также Нижегородского театра драмы им. М. Горького. В целом на выставке более 250 экспонатов.

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Ярмарка «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной

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Ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства у ротонды на набережной работает ежедневно. В ассортименте — всевозможные сувениры работы нижегородских мастеров: украшения с натуральными полудрагоценными камнями, игрушки, деревянная посуда, авторская керамика, изделия из кожи, сладости. В праздничные дни на ярмарочной площадке работают аниматоры, проводят мастер-классы для взрослых и детей.

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Арт-пространство на Кожевенной, 10

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На территории туристско-информационного центра размещены постоянно действующие экспозиции, в том числе городов-побратимов Нижнего Новгорода, проходят художественные и фотовыставки, культурно-просветительские мероприятия, спектакли. Например, с помощью VR-гида можно посмотреть обзорную экскурсию по основным достопримечательностям Нижнего Новгорода или пообщаться с «цифровым» Максимом Горьким. Первый этаж стилизован под «ночлежку», описанную в пьесе «На дне», с койками и даже «постояльцами». Кроме того, в арт-пространстве доступны интерактивные экскурсии по Городцу, Макарьеву, Мурому, Дзержинску, виртуальные туры по судам на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай».

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