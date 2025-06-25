ФСБ сообщила о задержании двух шпионов Молдавии в Москве

В Москве задержаны сотрудники молдавских спецслужб, которые вели разведывательную деятельность. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ведомства, двое иностранных граждан «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные» приехали в столицу РФ «с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова». Эти задания были направлены против безопасности России, считают в ФСБ.

Следственным управлением ведомства возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Задержанные дали признательные показания, по решению суда они помещены под арест.