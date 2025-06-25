ФСБ сообщила о задержании двух шпионов Молдавии в Москве
В Москве задержаны сотрудники молдавских спецслужб, которые вели разведывательную деятельность. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно пресс-релизу ведомства, двое иностранных граждан «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные» приехали в столицу РФ «с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова». Эти задания были направлены против безопасности России, считают в ФСБ.
Следственным управлением ведомства возбуждены уголовные дела по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Задержанные дали признательные показания, по решению суда они помещены под арест.