Строительство пешеходного моста за 2 млрд рублей обсуждают в Иркутске

В Иркутске могут построить вело-пешеходный мост между правым и левым берегом. Проект планируется реализовать в рамках строительства студенческого кампуса. Предварительная стоимость объекта — около 2 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале председатель городской думы Евгений Стекачев по итогам депутатских слушаний.

«Возвести его предлагают вузы в рамках создания единого кампуса. Варианты расположения и предварительный расчет стоимости сделали представители проектировочной команды ИрГУПС. Из четырех предложенных наиболее подходящим стал путепровод длиной 502 метра, который соединит студгородок в Свердловском районе с островом Конный. Оптимальный конструктив — вантовый», — прокомментировал Евгений Стекачев.

Местные власти считают, что пешеходный мост повысит туристическую привлекательность города. Они также намерены привлечь на реализацию проекта финансирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Строительство межвузовского кампуса планируется начать в Иркутске в 2026 году. Концепция кампуса предусматривает строительство общежитий на 2,5 тыс. мест, гостиницы для преподавателей, спортивного комплекса с бассейном, инженерного технопарка.

Лолита Белова