Пермская художественная галерея начала готовиться к переезду в новое здание

Пермская художественная галерея завершила полугодовой выставочный проект «От реставрации к интерпретации». В рамках проекта музей, в том числе, рассказывал о процессе переезда в новое здание. Как сообщает пресс-служба учреждения, галерея закрыта для посещения. «Мы начали подготовку к переезду из временных помещений на “Телте” в новое здание на заводе Шпагина. Точные даты переезда пока не определены», - пояснили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина

Новое здание Пермской художественной галереи на Заводе Шпагина



По информации «Нового компаньона», сейчас планируется окончательная упаковка всей музейной коллекции для переезда, продолжается работа над уточнением экспозиционного плана нового помещения.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермская художественная галерея готова заплатить 24,4 млн руб. за организацию перемещения музейных фондов из временного хранилища в новое здание на ул. Советской. Согласно объявленным торгам, к работам требуется приступить 1 июня 2025 года, завершить — 30 ноября 2025 года.

Строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта». Открытие нового здания галереи запланировано в этом году.