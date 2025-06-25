Экс-мэр Владивостока Николаев обжаловал арест имущества по иску Генпрокуратуры

Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев и другие ответчики по антикоррупционному иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства почти 700 объектов собственности, обжаловали обеспечительные меры, наложенные судом на их имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

«Частные жалобы на обеспечительные меры поданы от всех ответчиков»,— сообщила «Ъ» руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Согласно материалам суда, подана всего 21 жалоба, последняя из них — 24 июня.

Стоимость имущества, которое Генпрокуратура требует изъять у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родных, превышает 6,5 млрд руб. В рамках антикоррупционного иска надзор просит обратить в доход государства 681 объект собственности, незаконно полученный градоначальником с использованием должностного положения. В качестве обеспечительной меры суд наложил арест на имущество ответчиков, а также на доли в различных компаниях и банковские счета.

Предварительное слушание по делу пройдет в Ленинском районном суде Владивостока 25 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры отбирают у Винни-Пуха санаторий».

Алексей Чернышев, Владивосток