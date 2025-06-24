Бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчину обвинили в покушении на убийство

Следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка 31-летнему иностранному гражданину. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На допросе мужчина не смог объяснить свой поступок. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого. Также будет проведена экспертиза, которая определит наличие или отсутствие в крови у мужчины запрещенных веществ. По статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел накануне в аэропорту Шереметьево. По данным СКР, мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к ребенку, схватил его и с силой бросил на пол. В результате мальчик ударился головой и потерял сознание. Ребенка отправили в детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске, он находится в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Baza писал, что у ребенка диагностированы переломы позвоночника и свода черепа. По данным издания, мальчик впал в кому. Также СКР сообщал, что отец ребенка признан потерпевшим. После с участием мужчины был проведен допрос обвиняемого.

Екатерина Отрашкевич