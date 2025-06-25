«Роскосмос» соберет информацию о космических «частниках»

Госдума 24 июня приняла закон, обязывающий российских владельцев, арендаторов и операторов космических аппаратов — как планируемых к запуску, так и уже находящихся в космосе — с 1 января 2026 года представлять в «Роскосмос» детальную информацию о своих спутниках. Это требование будет распространяться на все зарегистрированные в России объекты вне зависимости от страны, на территории которой был произведен запуск аппарата. Как пояснили “Ъ” в «Роскосмосе», новый закон позволит государству «владеть актуальной информацией о всех технико-функциональных характеристиках космических объектов с целью их возможного использования для решения научных и социально-экономических задач».

Информировать госкорпорацию нужно будет о функциональных характеристиках аппарата, включая его назначение и возможности, а также о его техническом состоянии. Конкретный перечень данных, сроки и порядок их представления будут установлены подзаконными актами «Роскосмоса». При этом действие новых норм не распространяется на космические аппараты в госсобственности, используемые Министерством обороны РФ и подведомственными ему структурами.

В первом чтении этот законопроект был принят в ноябре 2024 года. Представляя его депутатам, тогдашний замглавы «Роскосмоса» Ольга Вилкова сообщила, что всего в национальном реестре запускаемых космических объектов, который госкорпорация ведет с 2014 года, значатся 290 спутников, из них «порядка 180» произведены «компаниями, которые не относятся к периметру "Роскосмоса"». Она также пояснила, что если ранее вся космическая деятельность «была сосредоточена в руках госкорпорации», то сейчас «частные компании производят спутники и успешно их запускают». Но поскольку «Роскосмос» как уполномоченный орган «обязан гарантировать гражданам безопасность космической деятельности», ему требуются новые механизмы контроля.

Напомним также, что, согласно новому нацпроекту по развитию космической деятельности, присутствие в космосе «частников» будет и далее увеличиваться (см. “Ъ” за 18 июня). В ближайшие десять лет за бюджетные средства планируется произвести и отправить в космос 190 спутников, тогда как на основе внебюджетного финансирования ожидается строительство и запуск 928 космических аппаратов.

Дмитрий Сотак