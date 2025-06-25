Мировым судьям помогут всем миром

Искусственный интеллект может снять с мировых судей часть нагрузки, но вряд ли поможет построить для них здания и оснастить помещения необходимым оборудованием. К такому не слишком оптимистичному выводу пришли участники семинара-совещания по актуальным проблемам судей, прошедшего 24 июня в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Зампред комитета Совета федерации по госстроительству и конституционному законодательству Максим Кавджарадзе начал обсуждение с обзора накопившихся вопросов. Он отметил высочайшую нагрузку мировых судей, на которых приходится по 500 дел в месяц, и подчеркнул, что критерий формирования судебных участков (один участок на 15–23 тыс. жителей) ее не учитывает. Кроме того, добавил сенатор, мировые судьи сталкиваются с недостаточным финансированием, что приводит к огромной текучке кадров.

Директор департамента конституционного законодательства Минюста Мария Джоусе-Иванина пояснила, что, хотя критерий численности населения действительно не отражает нагрузку мировых судей, он, в отличие от других параметров, «является объективным». Если же регионы отойдут от жесткой связи этого критерия с административно-территориальным делением, то смогут формировать участки более гибко, учитывая транспортную доступность, уровень урбанизации и прочее, предположила чиновница. Она также выразила надежду на скорое принятие законопроекта, который позволит разгрузить судей за счет внесудебного порядка налоговых взысканий. Кроме того, госпожа Джоусе-Иванина посетовала на огромную разницу в финансировании мировых судей в зависимости от региона — от 1 млн до 21 млн руб. на один участок. Помочь выровнять эти цифры, по ее мнению, могут «мягкие меры», например, учет уровня финансирования при оценке эффективности региональных властей или конкурс «у кого из субъектов лучше получается».

Представительницу Минюста поддержал заместитель гендиректора Судебного департамента при Верховном суде Алмаз Ибрагимов, который привел в пример финансирование мировых судей в Чечне (2,5 млн руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (12 млн). Кроме того, по его данным, в этом году 21 субъект РФ сократил более чем на 5% объем средств на материально-техническое обеспечение мировых судей и оплату труда судебных работников, причем это сокращение не было согласовано с Советом судей, как требует закон. А власти 48 регионов сообщили, что текущее финансирование не позволяет обеспечить потребности мировых судей: не хватает помещений, технического обеспечения, средств видео-конференц-связи, судьи недостаточно инкорпорированы в единое информационное пространство.

В целом для института мировых судей, по мнению господина Ибрагимова, сейчас не хватает свода правил, в котором были бы определены площадь участков, стандарты организационно-штатной структуры аппарата, его численность и перечень должностей, система оплата труда, взаимодействие мировых судей с региональными властями при разработке бюджета. О необходимости установления единого подхода и закрепления подобных требований в законе, согласно проведенному Судебным департаментом в 2025 году опросу, заявили 79 регионов (93%). А 14 субъектов высказались еще и за дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Максим Кавджарадзе поинтересовался у представителя Судебного департамента, не мог бы искусственный интеллект (ИИ) снизить нагрузку на мировых судей. «Действительно, ряд субъектов использует такую технологию. Но что делать с участками, где нет нормального здания, где нет туалета?» — ответил вопросом на вопрос Алмаз Ибрагимов. В этом случае нужно «быстрее толкать законодателей», нашелся сенатор.

Внедрение технологии ИИ требует больших вычислительных мощностей, и не у каждого региона есть такая возможность, поддержал коллегу руководитель главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Антон Шестаков. К тому же средства на это, добавил он, нужно выделять централизованно: «Всю систему субъекта нужно связывать в единую сеть с единым центром. Пока это децентрализованная система, то есть базы данных стоят локально на каждом судебном участке». Господин Кавджарадзе предположил, что уж у Подмосковья-то такие мощности должны найтись, ведь оно «богатое». «Мы не богатые, мы рачительные»,— скромно ответил чиновник.

Божена Иванова