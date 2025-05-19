«Правосудие» выглядит устаревшим

Судебная власть РФ оказалась «вне области цифровой трансформации государственного управления», следует из доклада Счетной палаты (СП). Единое информпространство судов не сформировано, актуальная стратегия развития отсутствует, а главная информационная система ГАС «Правосудие» безнадежно устарела и, кажется, уже не подлежит модернизации. В качестве возможной альтернативы в СП называют информационную систему судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Попытки перевести судебную систему с бумажного документооборота на цифровой пока не увенчались успехом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Попытки перевести судебную систему с бумажного документооборота на цифровой пока не увенчались успехом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечается в докладе, подготовленном аудитором СП Светланой Орловой, цифровизация рабочих процессов могла бы помочь судам справиться с растущим числом дел, но прогресс тормозят недостаточная организационная готовность системы к изменениям и отсутствие документов стратегического планирования. Еще одна проблема судов — отсутствие единого информационного пространства. У Конституционного и Верховного судов (ВС) свои информационные системы. За информатизацию судов общей юрисдикции отвечает Судебный департамент при ВС, который обеспечивает работу территориально распределенной автоматизированной системы ГАС «Правосудие». К ней подключены большинство судов общей юрисдикции (143 тыс. автоматизированных рабочих мест, размещенные на 2394 объектах), но не все. Так, Мосгорсуд, 35 райсудов и 471 мировой участок столицы подключены к Комплексной информационной системе (КИС) судов общей юрисдикции Москвы. А у арбитражных судов еще со времен Высшего арбитражного суда сразу две информационные системы: «Судопроизводство» и «Судебно-арбитражное делопроизводство», при этом за базы данных отвечает программный комплекс «Электронное правосудие», принадлежащий АО «Право.ру». Наконец, у мировых судов во многих регионах собственные информационные системы, созданные за счет субъектов РФ.

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По данным СП, хотя Судебный департамент в рамках госпрограммы «Информационное общество» и участвовал в реализации суперсервиса «Правосудие онлайн», подача в суды документов в электронном виде реализована только в 75 регионах (в 88% от общего числа федеральных судов и на 46% участков мировых судей). При этом, отмечается в докладе, ГАС «Правосудие» морально устарела и «последовательно регрессирует». Ее архитектура базируется на технически устаревших зарубежных программных продуктах и имеет ограниченные возможности интеграции, а работы по внешней проверке безопасности сайтов в последний раз проводились в 2015 году. Хакерская атака 7 октября 2024 года привела к потере контроля над ГАС «Правосудие» и вероятной утрате консолидированной базы данных, где хранились более 89 млн решений (33,6% от общего количества судебных актов в единой картотеке судебных дел).

В связи с этим необходимо проанализировать ГАС «Правосудие» на предмет ее дальнейшей эксплуатации, полагают в СП.

В докладе приводятся расчеты, согласно которым тиражирование московской системы на все суды общей юрисдикции будет стоить чуть более 2,2 млрд руб.— это в два раза меньше ежегодных расходов на эксплуатацию и развитие ГАС «Правосудие» (см. график). Столичная система, отмечают в СП, отличается от ГАС «Правосудие» более широким набором функциональных возможностей, имеет более дружественный и современный интерфейс, а также интегрирована с сервисами ФССП и позволяет знакомиться с материалами уголовного дела из СИЗО. Кроме того, в Москве хранят аудиовидеозаписи протоколов судебных заседаний в центре обработки данных (ЦОД), в то время как Судебный департамент ежегодно тратит более 100 млн руб. на приобретение компакт-дисков для записи аудиопротоколов.

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В дальнейшем, отмечается в докладе, возможен перевод на вновь созданную информационную платформу и арбитражных судов. В связи с этим в СП считают, что ВС совместно с Советом судей и Судебным департаментом должны определиться с основными направлениями развития и применения информационных технологий.

В пресс-службе ВС на запрос “Ъ” о перспективах модернизации ГАС «Правосудие» ответили, что этот вопрос не относится к его компетенции, а организационное обеспечение деятельности судов осуществляет Судебный департамент. В департаменте “Ъ” пообещали подготовить ответ в ближайшие дни.

Источник, близкий к ФБГУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» (создан при Судебном департаменте), говорит, что прототип новой судебной информационной системы может появиться до конца года: поиск вариантов идет, но определенности пока нет.

По его словам, основная проблема — это создание ЦОД для системы такого масштаба. По той же причине, уверен собеседник “Ъ”, приведенная в отчете СП оценка тиражирования столичной КИС на остальные регионы весьма условна: с учетом стоимости ЦОД это уже совсем другой бюджет.

Научный сотрудник Института проблем правоприменения Сергей Бондарьков полагает, что полигоном для нововведений в этой сфере станет Арбитражный суд Москвы. Как напоминает эксперт, в отчете СП говорится, что Минцифры, Федеральное казначейство и Судебный департамент договорились о пилотной площадке для выработки общих подходов «в сфере внедрения современных информационных и коммуникационных технологий в процесс судопроизводства и судебного делопроизводства». «Если интересуетесь организационной стороной работы судов, имеет смысл последить за тем, что будет происходить в московском арбитраже»,— резюмирует господин Бондарьков.

Анастасия Корня