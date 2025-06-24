Дилеры Changan в Петербурге начали продавать машины этой марки на маркетплейсе

Пять из 14 представленных в Санкт-Петербурге дилерских центров китайского бренда Changan подключились к продажам авто этой марки на маркетплейсах. В частности, на прошлой неделе бренд вышел на Ozon, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным экспертов рынка, Changan стабильно второй год подряд занимает 5-е место по объему реализации новых автомобилей в Петербурге. Однако за пять месяцев текущего года продажи бренда в городе сократились на 37%.

Для дилеров доступность новых автомобилей Changan на Ozon — это, скорее, еще одна точка касания потенциального покупателя с брендом, комментирует автоэксперт Денис Гаврилов. При этом сделки, по его словам, пока совершаются не столько на маркетплейсе, сколько в самих дилерских центрах. Одна из причин — в автосалонах сейчас можно торговаться и искать более выгодные предложения, а на Ozon цена фиксированная, отмечает господин Гаврилов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гибридные китайские внедорожники M-Hero начали исчезать из дилерских центров Санкт-Петербурга. В настоящий момент из трех дилеров люксового бренда эти автомобили есть в наличии только у одного.

Андрей Цедрик