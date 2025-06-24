В Самаре прошло выездное заседание комитета Совфеда по бюджету

В Самаре прошло выездное заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, где обсудили концепцию бюджета на ближайшие три года. В ходе мероприятия обсуждались меры по улучшению бюджетного планирования и эффективному распределению финансов с учетом региональных особенностей.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что Самарская область была выбрана для заседания не случайно. Он подчеркнул, что регион активно развивает технологии, участвует в национальных проектах и привлекает инвестиции. «Самарская область динамично развивает технологии, участвует в национальных проектах и привлекает инвестиции»,— сказал он, добавив, что «важно учитывать мнение региональных властей для создания реалистичных предложений».

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов напомнил, что 18 июня был принят проект постановления о концепции бюджета. Среди предложений — совершенствование финансирования государственных программ, разработка инструментов оценки рисков при реализации государственно-частного партнерства и усиление мониторинга эффективности субсидий.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что регион участвует во всех национальных проектах, направленных на технологическую модернизацию. Сенаторы также обсудили перенос сроков предоставления информации по лимитам на национальные проекты для более точного планирования. Николай Журавлев резюмировал, что сейчас наступает время бюджетной консолидации, поиска новых источников доходов и оптимизации расходов.

Евгений Чернов