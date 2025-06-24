Судно с 3 тыс. автомобилей на борту затонуло в Тихом океане

Грузовое судно Morning Midas, которое перевозило около 3 тыс. автомобилей, затонуло посреди Тихого океана, сообщает The Wall Street Journal.

3 июня, когда судно находилось примерно в 480 км от острова Адак (Аляска), на его борту начался пожар. «Экипаж предпринял попытки потушить огонь, но взять ситуацию под контроль не удалось»,— говорилось в заявлении управляющей компании Zodiac Maritime. Береговая охрана США эвакуировала всех 22 моряков на проходившее неподалеку торговое судно.

Как отметили в компании, ликвидировать пожар за эти недели так и не удалось, так как на борту было около 800 электромобилей, а их литий-ионные аккумуляторы при горении выделяют очень много тепла и даже после тушения могут загореться вновь. Ущерб, нанесенный пожаром, а также плохие погодные условия привели к тому, что судно сегодня начало тонуть, заявила Zodiac Maritime. По данным WSJ, на борту находились автомобили, произведенные в Китае и предназначенные для мексиканского рынка.

Кирилл Сарханянц