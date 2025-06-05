Bloomberg: в Тихом океане загорелся автовоз с 3000 автомобилей

В центральной части Тихого океана возник пожар на грузовом судне Morning Midas, которое перевозило в Мексику около 3 тыс. автомобилей, среди них — порядка 800 электромобилей. Инцидент произошел в 480 км к югу от острова Адак (Аляска), сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану США.

По данным управляющей компании Zodiac Maritime, дым появился на одной из палуб. «Экипаж предпринял попытки потушить огонь, но взять ситуацию под контроль не удалось»,— указано в заявлении. Береговая охрана США эвакуировала всех 22 моряков на проплывавшее неподалеку торговое судно. Владельцев груза в компании не назвали.

Судно водоизмещением 46,8 тыс. тонн, построенное в 2006 году на верфи Xiamen Shipbuilding (Китай), вышло из порта Яньтай 26 мая после заходов в Наньша и Шанхай.

Как отмечается в отчете Allianz, литий-ионные аккумуляторы создают новые угрозы для судоходства, особенно на крупных автовозах. Пожары с электромобилями сложнее тушить из-за высокой температуры и ограниченной вентиляции на тесных палубах. Стальные конструкции судов затрудняют тушение и повышают опасность для экипажей, подчеркивает издание.