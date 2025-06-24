Мерц признал ошибку Европы в оценке российской угрозы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны ошибались, игнорируя предупреждения Прибалтики о российской угрозе. Выступая в бундестаге перед саммитом НАТО, он сказал, что безопасность Литвы — это безопасность Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Господин Мерц пообещал усилить немецкую армию. «Мы сделаем из бундесвера сильнейшую армию Европы, как того справедливо ожидают наши партнеры»,— заявил он (трансляцию вел проект DWS News).

Предстоящий саммит господин Мерц назвал историческим, отметив планы альянса по увеличению оборонных расходов. По его словам, Россия угрожает безопасности всего Евро-Атлантического региона. В связи с этим он повторил тезис о необходимости усилить восточный фланг НАТО. Двухдневный саммит альянса запланирован в Гааге на 24 июня.