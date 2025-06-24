Путин подписал закон о переносе срока оплаты ЖКУ

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го числа месяца на 15-е. Также сдвинулся конечный срок предоставления гражданам платежного документа — с 1-го числа на 5-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем»,— следует из обновленной 155-й статьи Жилищного кодекса.

Согласно закону, в государственной информационной системе ЖКХ будут размещаться данные об исполнительных производствах по делам о взыскании долгов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. В ту же систему будет вноситься информация о технических характеристиках и состоянии многоквартирных домов, а также сведения об операциях со счетами фондов капитального ремонта.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Степан Мельчаков