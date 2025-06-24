Специалисты «Водоканала» работают на месте коммунальной аварии в Красном Селе

Утром 24 июня одна из дорог в Красном Селе превратилась в реку. На место коммунальной аварии были направлены специалисты «Водоканала». В данный момент вытекание локализовано, о полном устранении последствий прорыва трубы еще не сообщалось.

Холодная вода начала затапливать проезжую часть в районе дома № 15 по Красногородской улице. Из-за случившегося пять автобусов — № 44, 147, 149, 145, 245 — пустили по измененной трассе. В 08:50 вытекание было локализовано, отчитались в «Водоканале».

«Давление холодного водоснабжения в жилых зданиях восстановлено. На время устранения технологического нарушения от централизованной системы водоснабжения отключены АЗС и автомойка. Специалисты "Водоканала" отводят воду с проезжей части»,— сказано в последней на текущий момент публикации в Telegram-канале ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты ГУП «Водоканал СПб» 17 июня выкопали гроб с фрагментами черепа в ходе работ на улице Вавилова.

Дарья Астанина