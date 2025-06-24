«Реальная угроза смерчей на черноморском побережье будет актуальна в конце лета»

На фоне штормовой активности 23 июня в акватории Сочи зафиксировали сразу несколько атмосферных вихрей, существовавших по несколько минут. Об особенностях образования смерчей и рисках для туристов рассказал профессор Сочинского государственного университета Константин Макаров.

Константин Макаров

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«Смерчи над морем — это не редкость для черноморского побережья, и в частности для Сочи. Особенно часто они формируются с августа по ноябрь, когда температурный контраст между водой и атмосферой становится наиболее выраженным. В этот период над морем обычно проходят три-четыре шторма, и часть из них сопровождается формированием водяных воронок. Однако и летом такие явления возможны — пусть и с меньшей частотой.

Смерч как явление — это достаточно локализованный атмосферный вихрь, чаще всего образующийся над морем, но в некоторых случаях он может выйти на сушу. По нашим наблюдениям, только в одном случае из десяти водяной смерч действительно достигает береговой линии и пересекает ее. Такие эпизоды потенциально опасны, но все же редки. При этом все побережье Сочи — от Лазаревского до Адлера — является равномерно подверженным подобным явлениям: выделить "зону повышенного риска" невозможно.

Сам по себе факт формирования вихря над морем давно не воспринимается как нечто экстраординарное — ни у местных жителей, ни у туристов. В массовом сознании он скорее воспринимается как неотъемлемая часть летней и осенней природы черноморского побережья. Нужно ли туристам беспокоиться по поводу возможного появления смерча? Ответ неоднозначный. С одной стороны, массовой паники эти явления не вызывают, с другой — при неадекватной реакции и отсутствии информации последствия могут быть тяжелыми. Туристы не всегда распознают первые признаки надвигающейся опасности. Среди визуальных сигналов, на которые стоит обратить внимание: внезапное усиление ветра с направлением от моря к берегу, быстрое сгущение низких облаков над акваторией, стремительное падение температуры и влажности воздуха. Все это — поводы покинуть пляж и укрыться.

При этом важно понимать: территория отеля не является синонимом безопасности. Укрытием может считаться исключительно нахождение внутри капитального здания. Никакие открытые площадки, террасы, беседки или навесы не обеспечивают достаточной защиты при выходе смерча на сушу. Если в регионе действует штормовое предупреждение, пренебрегать им не стоит: лучше временно отказаться от пляжного отдыха, чем оказаться в зоне действия погодной аномалии.

Прогнозирование водяных смерчей по-прежнему остается сложной задачей. Точные координаты, время и масштаб формирования вихря в конкретной точке заранее определить невозможно. Однако на уровне района или акватории прогнозирование вполне осуществимо. Гидрометслужбы работают с метеорологическими картами, отслеживают облачные образования, показатели давления, влажности, температуры и ветра. Эти данные позволяют заранее выдавать общие предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Что касается технологий наблюдения, в нашем распоряжении — стандартные метеостанции и материалы наблюдений. Специальных систем, заточенных именно под отслеживание смерчей, на черноморском побережье не развернуто. Наиболее оперативными и информативными остаются фото- и видеоматериалы очевидцев, сопровождаемые метеоданными: температурой, уровнем влажности, скоростью ветра. Именно они зачастую становятся основой для ретроспективного анализа».