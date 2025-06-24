Экс-премьеру Чехии не дали оправдаться

Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор бывшему премьер-министру Андрею Бабишу по делу о коррупции. Дело отправлено на повторное рассмотрение. Судебный процесс в отношении политика начнется за несколько месяцев до парламентских выборов, на которых партия Бабиша ANO может одержать уверенную победу. Экс-премьер считает решение суда политически мотивированным и заявляет о своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Benoit Tessier / Reuters Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Решение отменить оправдательный приговор экс-премьеру и вернуть дело на новое рассмотрение Верховный суд Чехии вынес в понедельник. Политика обвиняют в незаконном получении субсидий ЕС на сумму 50 млн крон (€2 млн). Средства были выделены оздоровительному комплексу «Гнездо аиста» в 2008 году после того, как право собственности на него было передано от принадлежащего Бабишу агрохолдинга Agrofert членам его семьи. После получения субсидии комплекс вновь вошел в состав Agrofert. Второй обвиняемой по делу проходит бывшая помощница Бабиша — депутат Европарламента Яна Нагиёва (Европарламент согласился снять с нее неприкосновенность). Расследование началось в 2015 году, к 2017-му следователи пришли к выводу о виновности экс-премьера.

Сам Бабиш утверждает, что компания так и не воспользовалась субсидией и вернула средства. По его мнению, дело носит политический характер.

Первое судебное разбирательство по делу Бабиша и его помощницы состоялось в 2023 году. Тогда суд низшей инстанции вынес оправдательный приговор, но Верховный суд отменил его и вернул дело обратно. В 2024 году политика вновь оправдали, однако прокуратура подала апелляцию, которую Верховный суд удовлетворил в мае 2025 года. Основанием стало то, что суд не рассмотрел доказательства должным образом. Ранее обвинение требовало для Бабиша условного заключения и крупного штрафа.

Решение вернуть дело в суд было принято всего за несколько месяцев до парламентских выборов, к которым правопопулистская ANO подходит в статусе фаворита. Рейтинг партии стабильно превышает 30%, в то время как правящая ныне коалиция Spolu («Вместе») набирает около 20% поддержки. До возобновления дела эксперты сходились во мнении, что Бабиш сможет реабилитироваться после поражения на выборах 2021 года и вернуть себе пост премьер-министра.

Тем временем правительство Чехии переживает кризис: менее недели назад оно с трудом получило вотум доверия.

За кабинет Петра Фиалы проголосовали 98 депутатов, против — 94. Причиной вотума стал скандал с участием министра юстиции Павла Блажека, который согласился принять €40 млн в биткойнах в качестве пожертвования на нужды министерства от отбывающего наказание наркоторговца. Криптовалюту передал Томаш Йиржиковски, подозреваемый в управлении теневым рынком запрещенных веществ в даркнете. Ему также вменяли в вину незаконное хранение оружия. После того как информация о пожертвовании стала публичной, Блажек подал в отставку. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

В такой ситуации возобновление дела в отношении Бабиша может сыграть на руку коалиции Spolu, ослабленной недавним скандалом. Спикер нижней палаты парламента Маркета Пекарова уже призвала политика отказаться от участия в выборах. «Павел Блажек совершил ошибку, его не судят, но он понес политическую ответственность… Андрей Бабиш остается ответчиком (в рамках судебного разбирательства.— “Ъ”), поэтому я ожидаю, что он поступит аналогично и не будет баллотироваться»,— написала она в соцсети Х. Бабиш пока не заявил, останется ли он в гонке.

Согласно чешскому законодательству, политику грозит до десяти лет лишения свободы, ему также могут запретить заниматься политической деятельностью.

Однако такой исход маловероятен: из-за своего социалистического прошлого страна старается избегать решений, которые могут быть восприняты как политические репрессии. Главным вопросом остается то, как быстро будет продвигаться процесс и удастся ли вынести приговор до выборов. В случае победы до вынесения вердикта Бабиш сможет получить право на формирование правительства. Однако уголовное преследование может оттолкнуть потенциальных партнеров по коалиции, которые не захотят ассоциироваться с фигурантом коррупционного дела. Андрей Бабиш ранее заявлял, что рассчитывает получить мандат, позволяющий ему сформировать правительство без младшего партнера.

Вероника Вишнякова