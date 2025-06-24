Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за отказ водителя остановить автомобиль по требованию сотрудников полиции. Ранее штраф за такое нарушение составлял от 500 до 800 руб., теперь он увеличен до 7–10 тыс. руб.

Закон распространяется также на требования должностных лиц таможенных органов и федеральных органов исполнительной власти, контролирующих сферу транспорта. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Кроме того, вводится ответственность за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. За подобное нарушение владельцу грозит штраф в размере до 600 тыс. руб.

В Госдуме пояснили, что эти меры направлены на усиление профилактики нарушений ПДД и повышение дисциплины среди водителей.

Также водителям рекомендуют проверять срок действия водительских удостоверений, так как в 2022–2025 годах их продлили автоматически. Такие продленные удостоверения действительны только на территории России. За управлением автомобилем с такими правами за рубежом предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. руб. и возможен арест до 15 суток.