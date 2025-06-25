Сладкая империя

25 июня 1720 года в Санкт-Петербурге открылась первая в России сахарная фабрика — событие, ставшее отправной точкой в развитии одной из самых прибыльных отраслей отечественной промышленности. Эта история полна удивительных поворотов: от царских пиров с сахарными кремлями до промышленных империй «сахарных королей», от научных открытий в скромных лабораториях до глобальных торговых войн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Примерно так могло выглядеть производство сахара в России начала XVIII века

Фото: AI Generated / Коммерсантъ Примерно так могло выглядеть производство сахара в России начала XVIII века

Фото: AI Generated / Коммерсантъ

Мал золотник да сахар

305 лет назад на Выборгской стороне Петербурга произошло событие, которое могло бы показаться незначительным, но оно навсегда изменило экономику России. В этот день начала работу первая в стране сахарная фабрика купца Павла Вестова — предприятие, ставшее катализатором развития пищевой промышленности империи. Для современников это было скромное событие, но именно с него начался путь России к статусу сахарной сверхдержавы.

До XVIII века сахар в России считался роскошью. Когда-то сахар даже продавали в аптеках — для взвешивания требовались мелкие гирьки, которые в продуктовых лавках были не в ходу. Один золотник (4,266 грамма) стоил один рубль, такая цена мало кому была по карману. Первые упоминания о сахаре встречаются еще в XII веке у Кирилла Туровского, но настоящую ценность он приобрел лишь при Иване Грозном.

В 1653 году Алексей Михайлович установил пошлину в 1 рубль за пуд, что равнялось стоимости 50–100 кур, 5–8 овец или годовому жалованью стрельца.

Население довольствовалось куда более полезными медом и патокой, а сахар оставался «баловством» для избранных.

На протяжении столетий ситуация не менялась. Яркое описание мы находим у Алексея Константиновича Толстого в «Князе Серебряном», где рассказывается о пиршествах Ивана Грозного: «Они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы».

Съедобные произведения искусства весом до 80 кг демонстрировали богатство и могущество русского царя.

Петровские привилегии не помогли сумасбродному брату

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр I выпивает с соратниками по случаю победы в Полтавской битве

Фото: Wikimedia Петр I выпивает с соратниками по случаю победы в Полтавской битве

Фото: Wikimedia

14 марта 1718 года Петр I подписал указ, разрешающий купцу Павлу Вестову основать сахарный завод «своим коштом». Выбор пал на иностранного предпринимателя, так как в России не было специалистов в этой области. Сын Алексея Михайловича, Петр Великий, предпринял первые серьезные шаги по налаживанию собственного сахарного производства. В начале XVIII века в Санкт-Петербурге существовало любопытное объединение — Великобританское сумасбродное братство, состоявшее преимущественно из англичан и напоминавшее знаменитый «всепьянейший собор» самого Петра.

Среди членов этого братства значился «ризнечей Павел Павловичь Вестов» (орфография оригинала сохранена.— «Ъ-СПб»). Павел Павлович (Paul Westhoff Junior) был сыном торговавшего в Москве иностранного купца Павла Яковлевича Вестова (Paul Westhoff Jacobs). Именно ему суждено было стать пионером российского сахарного производства.

Вестов получил десятилетнюю привилегию и четыре гектара земли на берегу Большой Невки. Первое производство выглядело скромно: десять работников, примитивные технологии и всего 600 пудов (10 тонн) продукции в год. Для сравнения, современный «Русагро» выпускает такой объем за 15 минут. Но тогда это был настоящий промышленный прорыв.

Решение открыть завод в Петербурге, а не в торговой Москве оказалось весьма практичным: привезенный морем сахарный тростник можно было сразу сгружать на пристань рядом с заводом. Место, где располагалось предприятие Вестова, впоследствии получило название Сахарный переулок, сохранившееся до наших дней.

Фабрика Вестова работала по классической колониальной схеме: тростник-сырец закупали на Ямайке и в Бразилии, затем доставляли морем в Петербург, где его очищали и перерабатывали в рафинад. Процесс был дорогим и неэффективным: шестимесячная транспортировка, порча 20–30% груза в пути и отсутствие квалифицированных мастеров поднимали себестоимость. Несмотря на господдержку, к 1727 году Вестов разорился. Но его фабрика стала отправной точкой: к концу XVIII века в России работало уже 20 сахарных заводов.

Открытие фабрики запустило цепную реакцию. Цены на сахар в Петербурге за двадцать лет упали на 40%, появились первые «среднеклассовые» кондитерские, а импорт тростника перестал быть исключительно дворцовой привилегией. В 1780-х в Архангельске пуд сахара стоил 5 рублей, а в Якутске — все 40 (около $700 в современных деньгах). Такая разница — из-за транспортной логистики, трудностей дальней доставки.

Сегодня, глядя на гигантские сахарные заводы, трудно представить, что все началось с небольшой мануфактуры на десять работников. Но именно петровский эксперимент создал прецедент промышленного производства продуктов питания, запустил процесс импортозамещения (уже в XVIII веке!) и стал прообразом государственного участия в частном бизнесе.

«Красная» революция: свекла против тростника

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1840-е годы. Производство сахара из сахарной свеклы

Фото: Hathi Trust / Wikipedia 1840-е годы. Производство сахара из сахарной свеклы

Фото: Hathi Trust / Wikipedia

К концу XVIII века в Российской империи работало уже около 20 сахарных заводов, расположенных преимущественно в портовых городах: Риге, Архангельске, Одессе. Это было логично, так как основным сырьем оставался привозной тростниковый сахар-сырец. Но пока Россия осваивала переработку импортного тростникового сахара, в Европе происходила настоящая сельскохозяйственная революция. Ученые нескольких стран активно искали альтернативу дорогому колониальному сырью. В 1747 году немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф опубликовал в трудах Берлинской академии наук работу, в которой сообщалось об обнаружении сахара в кормовой свекле и описывался метод его извлечения с помощью спирта. Это открытие стало научной сенсацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обработка сахарного тростника рабами на французской колониальной плантации

Фото: Cesar de Rochefort / Wikipedia Обработка сахарного тростника рабами на французской колониальной плантации

Фото: Cesar de Rochefort / Wikipedia

Работу Маргграфа продолжил его ученик — Франц Карл Ашар, принципиальный противник рабства. Он считал, что отказ от импорта тростникового сахара из Нового Света поможет подорвать экономическую основу рабовладения. В 1799 году Ашар отправил прусскому королю Фридриху Вильгельму III письмо с просьбой о займе для организации промышленного производства, приложив к нему образцы свекольного сахара.

Получив кредит в 50 тыс. талеров (около 750 тыс. фунтов стерлингов в современном эквиваленте), Ашар приобрел земельный участок и построил сахарорафинадный завод, который начал работу в апреле 1802 года. Это было начало новой эры в сахарной промышленности. В 1786 году была опубликована книга Петра Симона Палласа «Описание растений Российского государства с их изображениями». В разделе о клене автор отмечал: «Г. надворный советник Гледич справедливо говорит, что в Европе из кленового соку и других известных кореньев, как, например, из свеклы, борща или Камчатской сладкой травы и проч., можешь быть столь же много сахару добывать, сколько и из Индейского сахарного тростника, если толикое же число людей употребить и столько же места ими засевать заблагорассуждено будет».

Разработкой технологии получения сахара из свеклы занимался профессор Московского университета Иоганн Иаков Биндгейм. В 1799 году, когда Ашар представил свой сахар прусскому королю, Биндгейм отправил три образца сахара собственного производства (в виде сахарной головы, белого сахара-песка и сахара-сырца) императору Павлу I.

«Способ заменить иностранный сахар домашними произведениями»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из основателей в 1802 году первого в России и второго в Европе завода, вырабатывающего сахар из сахарной свеклы, Егор Бланкеннагель

Фото: Wikipedia Один из основателей в 1802 году первого в России и второго в Европе завода, вырабатывающего сахар из сахарной свеклы, Егор Бланкеннагель

Фото: Wikipedia

В 1799 году Медицинская коллегия опубликовала книгу под названием «Способ заменить иностранный сахар домашними произведениями», которая активно пропагандировала идею свекловичного сахара.

В это же время в имении помещика Якова Есипова в селе Никольском Подольской округи Московской губернии началась разработка технологии получения сахара из свеклы с использованием извести для очистки свекловичного сока — метода, который станет промышленным стандартом. Вместе с отставным генерал-майором Егором Бланкеннагелем Есипов в 1802 году основал первый в России свеклосахарный завод в селе Алябьево Чернского уезда Тульской губернии. Предприятие было комплексным — отходы сахарного производства перерабатывались в этиловый спирт. В том же году открылся второй, более совершенный завод — в селе Никольском.

Историк Игорь Баринов в статье «Сахар» сравнивал доходы от продажи сахара (7675 рублей в год) и водки (6778 рублей в год).

Выходило, что даже первые несовершенные производства могли быть весьма рентабельными. Государство поощряло развитие сахарного производства. Выделялись участки земли для выращивания свеклы на юге России, за успешную работу выдавались награды и ссуды. Отечественного производителя защищали пошлинами. Так, в 1841–1857 годах привоз сахара по суше был запрещен, а с доставленного морем взималась пошлина в размере 102% его стоимости. Государство следило и за качеством. В 1848 году вступил в действие «Устав об акцизе с свеклосахарного производства», который устанавливал процентное содержание сахара в свекле и суточную выработку сырья.

Передовые технологии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Граф Алексей Бобринский

Граф Алексей Бобринский



Идея сахарного бизнеса быстро находила последователей. Среди них были и те, кого прозвали «сахарными королями». Среди множества мелких производителей выделялись настоящие промышленные гиганты. В 1829 году отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка граф Алексей Бобринский основал Михайловский сахарный завод в своем имении в Тульской губернии. В Петербурге таким королем стал Леопольд Кениг, петербургский предприниматель, на заводах которого впервые опробовали технологию производства сахара из свеклы паровым методом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский предприниматель Леопольд Кениг

Петербургский предприниматель Леопольд Кениг



Начал Кениг свой путь с должности простого рабочего на сахарном заводе и изучил все нюансы производства сахара из тростника. Свою первую сахарную фабрику — одного разорившегося коммерсанта — Кениг купил на деньги, занятые у родителей жены, которые были и его первыми работодателями. Через два года с помощью модернизации производства не только вернул все долги, но и получил первую прибыль. Вскоре Леопольда Егоровича в Петербурге уже называли «сахарным королем». На его заводах использовались передовые технологии, рабочие получали повышенную зарплату, бесплатно пользовались услугами врачей при фабрике, могли дать своим детям образование за счет хозяина. Кениг, как и Бобринский и другие, обратил свое внимание на растущее свеклосахарное производство на плодородных землях Малороссии и стал строить там заводы, покупая земли. К концу XIX века площадь владений Кенига достигала 42 тыс. десятин. Это была эпоха, когда после отмены крепостного права мелкие сахарозаводчики разорялись, а крупные росли и богатели. К началу XX века годовой оборот предприятий Кенига составлял 40 млн рублей. В частности, на их долю приходилась почти 1/10 всего рафинада, производимого в России. После смерти Леопольда Кенига в 1903 году бизнес достался пятерым сыновьям, которые организовали товарищество «Л. Е. Кениг — наследники». К 1914 году Россия вышла на производство 1,7 млн тонн сахара в год, заняв четвертое место в мире по производству сахара (после Германии, Кубы и Индии). Экспорт перед Первой мировой войной составлял около 25% от общего производства.

Анна Кашурина