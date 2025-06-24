Минюст и Минздрав утвердили порядок контроля за принудительным лечением педофилов

Минюст и Минздрав утвердили приказ, устанавливающий порядок контроля за принудительным лечением осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей младше 14 лет. Согласно документу, суд может изменить меру пресечения в случае, если обвиненный в педофилии не посещает медучреждение в назначенные дни.

Приказ предполагает, что с 27 июня 2025 года осужденных за педофилию будут ставить на учет уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. О начале исполнения принудительных медицинских мер информировать инспекцию будет медучреждение. Врачи также обязаны сообщать инспекторам о случаях неявки пациента.

Инспектор должен ежедневно контролировать прибытие осужденного в медучреждение и не реже одного раза в месяц посещать клинику для проверки исполнения назначенных мер. В личное дело обвиняемого инспектор будет включать справки из медучреждения. В случае если пациент отказывается от лечения, инспектор должен провести с ним профилактическую беседу. Неоднократные пропуски лечения являются основанием для пересмотра судом меры пресечения, следует из документа.

Проект приказа был разработан Минюстом и Минздравом в мае 2025 года. В пояснительной записке указывалось, что документ разработан в рамках закона о передаче ФСИН сведений, составляющих врачебную тайну. Президент Владимир Путин подписал его в декабре 2024 года. Документ обязал медучреждения передавать структурам ФСИН медицинские данные об осужденных за педофилию без согласия самих осужденных.

Полина Мотызлевская