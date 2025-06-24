В Белорецком районе построят мост через реку Белую за 118 млн рублей

Администрация Белорецкого района на аукционе 4 июля намерена выбрать подрядчика строительства моста через реку Белую в деревне Шушпа, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 118,7 млн руб. Средства выделят из бюджетов республики и района.

Длина железобетонного моста составит 77,25 м, общая длина дороги — 456 м. Расчетная скорость движения — 50 км/ч. На мосту будет одна полоса движения и тротуар. Среднесуточная интенсивность движения на перспективный расчетный срок 20 лет — 92 автомобиля в сутки. Срок выполнения работ — до декабря 2026 года.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост, верхнее покрытие и земляное полотно дороги, шестилетнюю — на водоотводные сооружения, пятилетнюю — на нижний слой покрытия, десятилетнюю — на дорожные знаки, четырехлетнюю — на обочины.

Майя Иванова