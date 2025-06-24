Путин отметил вклад ученых и инженеров в развитие российского ОПК

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые, инженеры, конструкторы и изобретатели поколениями обогащали мировую научно-техническую мысль и принесли стране заслуженную славу.

«Их выдающиеся открытия и достижения... стали фундаментальным вкладом в укрепление отечественного индустриального, энергетического, оборонно-промышленного комплекса»,— говорится в тексте приветствия, направленного участникам молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

Владимир Путин также отметил повышение престижа инженерных профессий и выразил удовлетворение тем, что «крепкие трудовые традиции» сегодня достойно продолжают молодые специалисты. Президент сообщил о своей уверенности в востребованности идей, которые предложат участники форума.