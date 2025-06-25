Мучения «Святого Себастьяна» затягиваются

Международный скандал со «Святым Себастьяном» кисти Эль Греко, которого сняли с торгов Christie’s по требованию Румынии (см. “Ъ” от 8 февраля), получил неожиданное продолжение. Как оказалось, картину выставил на аукцион российский бизнесмен и коллекционер Дмитрий Рыболовлев. В ходе разворачивающегося судебного процесса румынская сторона настаивает, что он приобрел полотно незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Румынское руководство вооружилось аргументами и нацелилось на «Святого Себастьяна»

Фото: Courtesy Christie's Румынское руководство вооружилось аргументами и нацелилось на «Святого Себастьяна»

Фото: Courtesy Christie's

«Святой Себастьян» (ок. 1610–1614) должен был стать украшением зимней «Классической недели» Christie’s. Бесспорные работы Эль Греко появляются на торгах нечасто, а к образу чтимого христианского мученика художник обращался всего три раза, и два других «Себастьяна» давным-давно находятся в почтенных собраниях — в Прадо и кафедральном соборе Паленсии. Еще в последние годы XIX века картину купил Кароль I, сначала господарь Молдавии и Валахии (1866–1881), а затем первый король Румынии (1881–1914). В 1947 году последний румынский король Михай I увез «Святого Себастьяна» с собой в эмиграцию, а в 1976 году картина была продана. С тех пор румынский Эль Греко сменил владельца как минимум однажды.

Тогда, в феврале, Румыния вмешалась в торги на самом высоком государственном уровне, потребовав снять полотно с продажи, что аукционный дом и исполнил. Но попутно было выдвинуто требование реституции: румынское руководство рассчитывало и рассчитывает, что «Святой Себастьян» Эль Греко займет место в основной экспозиции бухарестского Национального музея искусств, где хранятся другие картины старых мастеров из бывшей королевской коллекции (в частности, еще как минимум три Эль Греко). А для этого, естественно, картину придется конфисковать у ее несостоявшегося продавца. Кто этот несостоявшийся продавец, зимой не разглашалось.

Но теперь в ходе судебных разбирательств всплыло множество подробностей, главная из которых имя владельца.

Как оказалось, еще в 2010 году «Святого Себастьяна» купил российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. Причем купил у печально знаменитого швейцарского арт-дилера Ива Бувье, который сначала (в 2000-е и в начале 2010-х) помогал отечественному бизнесмену собрать амбициознейшую художественную коллекцию, но затем оказался под судом. В 2015 году господин Рыболовлев обвинил своего бывшего арт-дилера в мошенничестве и начал против него тяжбу. Истец настаивал, что ответчик систематически завышал цены на продаваемые произведения искусства и что общая сумма нанесенного ему в результате ущерба составляет $1 млрд. Сам Ив Бувье утверждал, что эти претензии катастрофически повредили его бизнесу, и потому требовал от господина Рыболовлева возмещения ущерба в еще более оглушительных масштабах (до $2 млрд). Многолетние разбирательства, тянувшиеся в европейских и азиатских судах, кое-как закончились в декабре 2023 года полюбовным соглашением.

То, что и «Святой Себастьян» оказался втянут в эту историю, придает судьбе картины Эль Греко особенную остроту. Все помнят, что это из коллекции Дмитрия Рыболовлева происходил «Спаситель мира», купленный опять же у Ива Бувье, приписываемый Леонардо да Винчи и ушедший с молотка в Саудовскую Аравию за немыслимые $450 млн.

Но теперешняя правовая коллизия вокруг «Себастьяна» все-таки в основе своей никак не связана с бурными деловыми взаимоотношениями российского коллекционера и швейцарского дилера.

Румыния, во-первых, подчеркивает, что еще при жизни Кароль I перевел свою коллекцию (включая и «Святого Себастьяна») из своей личной собственности в собственность румынской короны. Во-вторых, считает, что свергнутый с престола Михай I не имел ровно никакого законного права вывозить картину из Румынии и тем более продавать ее: адвокаты румынской стороны настаивают, что с упразднением монархии права собственности на картину перешли от короны к новому социалистическому государству.

Позиция Christie’s состоит в том, что король Михай в 1947 году увез картину с разрешения новых государственных властей — на этом и строится представление о законности всех последовавших сделок с полотном Эль Греко. Однако до сих пор в ходе слушаний не всплыло ни одного документа, который бы подтверждал факт этого разрешения. В свете этого румынские претензии, которые четыре месяца назад выглядели избыточно смелыми, начинают казаться уже более весомыми. Но окончательное решение этого вопроса, скорее всего, затянется на годы, подобно тяжбе Дмитрия Рыболовлева и Ива Бувье. Сама же картина Эль Греко остается пока что на хранении у Christie’s, хотя и под запретом на какие бы то ни было операции с ней.

Василий Лепских