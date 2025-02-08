Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Святой Себастьян» оказался уязвимым

Christie’s снял с торгов картину Эль Греко из-за претензий Румынии

Аукционный дом Christie’s снял с торгов главный лот своей «Классической недели» — картину Эль Греко «Св. Себастьян», предварительно оцененную в $7–9 млн. Это произошло после официального вмешательства со стороны правительства Румынии, считающего, что картина является собственностью румынского государства.

Картина Эль Греко «Св. Себастьян»

Картина Эль Греко «Св. Себастьян»

Фото: Courtesy Christie's

Картина Эль Греко «Св. Себастьян»

Фото: Courtesy Christie's

Казусы такого рода — явление нечастое, особенно если учитывать, что в данном случае протест аукционному дому был заявлен на высоком государственном уровне. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подтвердил прессе, что продажа Эль Греко на Christie’s была отменена по его инициативе. Таково было поручение, данное им профильным министерствам и команде правительственных юристов.

У этого пристального государственного внимания к «Св. Себастьяну» со стороны Румынии в самом деле есть причины. Картину некогда приобрел для своего личного собрания Кароль I, сначала господарь Молдавии и Валахии (1866–1881), а затем первый король Румынии (1881–1914). По рождению немецкий князь из младшей ветви дома Гогенцоллернов, Кароль питал к испанской живописи «золотого века» особое пристрастие и приобрел довольно много произведений, причем с почтенным провенансом: многие картины происходили из коллекции французского короля Луи-Филиппа. Румынская сторона подчеркивает, что Кароль перед смертью объявил свою коллекцию неотъемлемым достоянием румынской короны.

Но после того как в 1947 году сама румынская монархия перестала существовать, юридический статус «Св. Себастьяна» становится несколько зыбким. Christie’s заявляет, что последний король Михай I увез картину из Румынии с полного одобрения новых властей, решивших, что это его личная собственность. Румыния, естественно, утверждает, что это было противозаконным действием. Легально или нет, но Эль Греко короля Михая был в 1976 году продан через посредство нью-йоркской галереи Wildenstein & Co. неназванному покупателю. А тридцать с лишним лет спустя, в 2010-м, «Св. Себастьяна» опять-таки в Нью-Йорке купил его последний владелец, который и выставил картину на торги.

Как бы громко ни выглядело само изъятие Эль Греко из программы торгов, понятно, что этим дело не ограничится: Румыния инициировала международное разбирательство по вопросу принадлежности картины в Парижском суде, потенциально не менее громкое. И, по словам Марчела Чолаку, решительно настроена «вернуть себе после многих десятилетий эту картину неизмеримой ценности».

Аукционный дом, однако, пока выпустил только заявление в гораздо менее определенном тоне. Продажа «Св. Себастьяна» с молотка не отменена, а только отложена, и то в порядке «избыточной предосторожности». «Мы очень рассчитываем,— говорится в заявлении,— совершить продажу этой уникальной и яркой работы в дальнейшем».

Позицию Christie’s, естественно, можно понять: пока никакой кристально ясной и настоятельной юридической причины для перечеркивания всех прошлых сделок и реституции картины в пользу Румынии все-таки не просматривается. А картина меж тем заметная, и такие топ-лоты случаются отнюдь не каждый год. Авторство Эль Греко не оспаривается, а сюжет для художника хоть и не уникален (христианского мученика, которого расстреляли из луков, он писал трижды), но сравнительно редок. Непроданный теперь «Св. Себастьян» по замыслу и по композиции отчетливо близок к варианту из мадридского Прадо, а не к образу из кафедрального собора Паленсии, однако отличается по манере, гладкой и заметно менее экспрессионистской. Стоит добавить, что достоверные работы Эль Греко на аукционах появляются редко — последней громкой продажей был «Св. Доминик в молитве», купленный в 2013-м на Sotheby’s за пока что рекордные для художника $13,9 млн. Нынешний эстимейт от Christie’s был куда скромнее ($7–9 млн), но цена молотка вполне может и превысить рекорд двенадцатилетней давности. Если только суд не конфискует картину у нынешнего владельца в пользу румынского государства. Прецедентов здесь опять-таки негусто: драгоценности и художественные произведения, увезенные в изгнание бывшими монархами, обычно не бывали в ХХ веке предметами судебных тяжб.

Василий Лепских

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...