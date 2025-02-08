«Святой Себастьян» оказался уязвимым

Аукционный дом Christie’s снял с торгов главный лот своей «Классической недели» — картину Эль Греко «Св. Себастьян», предварительно оцененную в $7–9 млн. Это произошло после официального вмешательства со стороны правительства Румынии, считающего, что картина является собственностью румынского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Эль Греко «Св. Себастьян»

Фото: Courtesy Christie's Картина Эль Греко «Св. Себастьян»

Фото: Courtesy Christie's

Казусы такого рода — явление нечастое, особенно если учитывать, что в данном случае протест аукционному дому был заявлен на высоком государственном уровне. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подтвердил прессе, что продажа Эль Греко на Christie’s была отменена по его инициативе. Таково было поручение, данное им профильным министерствам и команде правительственных юристов.

У этого пристального государственного внимания к «Св. Себастьяну» со стороны Румынии в самом деле есть причины. Картину некогда приобрел для своего личного собрания Кароль I, сначала господарь Молдавии и Валахии (1866–1881), а затем первый король Румынии (1881–1914). По рождению немецкий князь из младшей ветви дома Гогенцоллернов, Кароль питал к испанской живописи «золотого века» особое пристрастие и приобрел довольно много произведений, причем с почтенным провенансом: многие картины происходили из коллекции французского короля Луи-Филиппа. Румынская сторона подчеркивает, что Кароль перед смертью объявил свою коллекцию неотъемлемым достоянием румынской короны.

Но после того как в 1947 году сама румынская монархия перестала существовать, юридический статус «Св. Себастьяна» становится несколько зыбким. Christie’s заявляет, что последний король Михай I увез картину из Румынии с полного одобрения новых властей, решивших, что это его личная собственность. Румыния, естественно, утверждает, что это было противозаконным действием. Легально или нет, но Эль Греко короля Михая был в 1976 году продан через посредство нью-йоркской галереи Wildenstein & Co. неназванному покупателю. А тридцать с лишним лет спустя, в 2010-м, «Св. Себастьяна» опять-таки в Нью-Йорке купил его последний владелец, который и выставил картину на торги.

Как бы громко ни выглядело само изъятие Эль Греко из программы торгов, понятно, что этим дело не ограничится: Румыния инициировала международное разбирательство по вопросу принадлежности картины в Парижском суде, потенциально не менее громкое. И, по словам Марчела Чолаку, решительно настроена «вернуть себе после многих десятилетий эту картину неизмеримой ценности».

Аукционный дом, однако, пока выпустил только заявление в гораздо менее определенном тоне. Продажа «Св. Себастьяна» с молотка не отменена, а только отложена, и то в порядке «избыточной предосторожности». «Мы очень рассчитываем,— говорится в заявлении,— совершить продажу этой уникальной и яркой работы в дальнейшем».

Позицию Christie’s, естественно, можно понять: пока никакой кристально ясной и настоятельной юридической причины для перечеркивания всех прошлых сделок и реституции картины в пользу Румынии все-таки не просматривается. А картина меж тем заметная, и такие топ-лоты случаются отнюдь не каждый год. Авторство Эль Греко не оспаривается, а сюжет для художника хоть и не уникален (христианского мученика, которого расстреляли из луков, он писал трижды), но сравнительно редок. Непроданный теперь «Св. Себастьян» по замыслу и по композиции отчетливо близок к варианту из мадридского Прадо, а не к образу из кафедрального собора Паленсии, однако отличается по манере, гладкой и заметно менее экспрессионистской. Стоит добавить, что достоверные работы Эль Греко на аукционах появляются редко — последней громкой продажей был «Св. Доминик в молитве», купленный в 2013-м на Sotheby’s за пока что рекордные для художника $13,9 млн. Нынешний эстимейт от Christie’s был куда скромнее ($7–9 млн), но цена молотка вполне может и превысить рекорд двенадцатилетней давности. Если только суд не конфискует картину у нынешнего владельца в пользу румынского государства. Прецедентов здесь опять-таки негусто: драгоценности и художественные произведения, увезенные в изгнание бывшими монархами, обычно не бывали в ХХ веке предметами судебных тяжб.

Василий Лепских