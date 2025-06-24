Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках нового аксессуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sunction.store Фото: sunction.store

Компания Oakley и Meta (запрещенная в России и признанная экстремистской) представили новую линейку умных очков HSTN (произносится «how-stuhn»). Модель ориентирована на спортсменов и любителей уличных активностей. Инженеры встроили в устройство камеру с разрешением 3K для съемки фото и видео, динамики, микрофоны, поддержку голосового ассистента на основе искусственного интеллекта. По заверениям производителей, автономно электронная начинка умных очков способна проработать до восьми часов. А вместе с зарядным кейсом этот срок можно растянуть до двух суток.

Моделью HSTN можно пользоваться под дождем и без опасений заливать ее потом. За сохранность отвечает влагозащита по стандарту IPX4. Встроенный ИИ не только отвечает на голосовые команды и переводит речь в реальном времени, но и способен анализировать окружающую обстановку, что, как подчеркивают создатели, особенно полезно для спортсменов и путешественников. Oakley Meta HSTN (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) доступны в пяти вариантах оправ и линз, включая фирменные Prizm и фотохромные стекла. Есть версии с диоптриями. Стартовая цена — $399, лимитированная версия с золотыми акцентами и линзами Prizm — $499.

В сравнении с актуальными аналогами, прежде всего, Ray-Ban Meta (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), разработанными уже в сотрудничестве с EssilorLuxottica, новинка обладает преимуществами, в частности, большим разрешением камеры, вдвое увеличенной автономностью, снабжена более легкой оправой и влагозащитой. Также среди альтернатив можно выделить Huawei Eyewear 2 и Xreal Air. Однако они уступают по интеграции искусственного интеллекта, качеству камеры и времени автономной работы. Вообще большинство моделей доступных на отечественном рынке официально ограничены функциями аудиоплеера и гарнитуры.

По данным Market.us Scoop, объем выручки на мировом рынке умных очков в этом году приблизится к показателю в $6 млрд, а к 2032-му прогнозируется рост свыше отметки $13,2 млрд. Динамику спроса хорошо отражает статистика поставок. В 2017 году в этой категории было отгружено 230 тыс. пар устройств. Через пять лет показатель превысил 32 млн единиц, что одновременно демонстрирует стремительное развитие технологий и интерес к носимой электронике.

Александр Леви