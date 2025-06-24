«Зенит» взял тренера с краснодарским опытом

Один из грандов отечественного баскетбола «Зенит», который в этом сезоне упустил шанс завоевать второй титул чемпиона Единой лиги ВТБ и расстался с руководившим командой пять сезонов испанцем Хави Паскуалем, назначил на пост главного тренера другого известного зарубежного специалиста. Александр Секулич, по-прежнему возглавляющий сильную сборную родной Словении, успел в этом десятилетии два года поработать в России — с клубом «Локомотив-Кубань». При нем он однажды, несмотря на не слишком убедительный состав, смог прорваться в финал play-off.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским болельщикам Александр Секулич известен по работе с «Локомотивом-Кубанью». Он возглавил команду в 2022 году и сразу же вывел ее в финал чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Российским болельщикам Александр Секулич известен по работе с «Локомотивом-Кубанью». Он возглавил команду в 2022 году и сразу же вывел ее в финал чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении на пост главного тренера словенца Александра Секулича. Контракт с ним рассчитан на ближайший сезон с возможностью продления еще на один. В петербургском клубе 47-летний Секулич заменил попрощавшегося с ним на прошлой неделе испанца Хави Паскуаля. Тот руководил командой пять сезонов и в 2022 году добился самого яркого успеха за всю короткую — чуть дольше десятилетия — историю «Зенита». Тогда он впервые выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ. Следующие сезоны, однако, были для «Зенита» не такими удачными. В минувшем, имея очень дорогой по российским меркам подбор игроков, он первенствовал в регулярном чемпионате, но уступил в финальной серии play-off — 2:4 — ЦСКА.

Александр Секулич — вполне понятный выбор, учитывая биографию тренера. Европейской баскетбольной аудитории он знаком прежде всего как тренер сборной Словении, которую возглавил еще в 2020 году.

Доставшийся ему пост — довольно престижный. Дело в том, что сборная небольшого государства входит в число сильнейших в Европе, в 2017 году выиграла континентальный чемпионат, а представляет ее на топовых турнирах группа очень известных баскетболистов во главе с Лукой Дончичем, суперзвездой НБА, сейчас выступающим за «Лос-Анджелес Лейкерс». С Секуличем словенцы сразу же квалифицировались на Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год. В Японии сборная Словении чуть было не прорвалась в финал, уступив в полуфинальной встрече с разницей в очко французам, а затем проиграла и в матче за бронзу австралийцам.

Правда, больше таких взлетов словенцы не совершали. И на европейском первенстве 2022 года, и на мировом 2023-го они сошли с дистанции в четвертьфинале. А на состоявшуюся прошлым летом Олимпиаду в Париже словенская команда вообще не отобралась.

При этом и с клубами в своей жизни Александр Секулич потрудился достаточно. Репутацию тренера достаточно высокого уровня он заработал на родине, приводя к титулу чемпиона страны клуб КРКА, потом добывал золото уже в Чехии с «Нимбурком».

В 2022 году Секулич очутился в России. Его пригласил «Локомотив-Кубань», с которым он тут же прорвался в финал чемпионата Единой лиги ВТБ, до которого клуб никогда до этого не добирался.

В полуфинале краснодарцы справились со считавшимся бесспорным отечественным баскетбольным флагманом ЦСКА, но в решающей серии потерпели поражение от казанского УНИКСа.

Ценности этому серебру добавило одно обстоятельство. «Локомотив» провел тот сезон удивительным составом, вообще не намекавшим на подвиги. Средний возраст его основы был меньше 23 лет, а большая часть игрового времени доставалась молодым российским баскетболистам, в то время как остальные гранды по традиции полагались на опытных иностранцев.

Впрочем, уже через год Александра Секулича из «Локомотива» уволили, хотя нельзя сказать, что в своем втором с ним сезоне тот потерпел катастрофу. Клуб дошел до полуфинала play-off, в котором в упорной борьбе, в семи матчах, срезался на том же УНИКСе, а после этого не сдюжил еще и в серии за бронзу против «Зенита».

Алексей Доспехов