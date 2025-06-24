Процесс по делу экс-главы самарского ГУ МЧС снова отложат

Судебное разбирательство по делу о даче взяток бывшим высокопоставленным чиновникам Самарской области будет опять отложено. Заседание, на котором будет принято это решение, должно состояться во вторник, 24 июня, сообщили «Ъ-Волга» в Ленинском районном суде.

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Разбирательство должны отложить в связи с тем, что произошла задержка с этапированием главного подсудимого, экс-главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко из Москвы в Самару. В настоящее время все остальные обвиняемые, которые ранее содержались в столичных СИЗО, уже доставлены на процесс.

Вместе с Олегом Бойко на скамье подсудимых окажутся экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Все они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Также двум другим подсудимым, предпринимателям Елене Тютюнник и Наталье Фроловской, вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие установило, что бывшие чиновники получали незаконное вознаграждение от бизнесменов, занимавшихся пожарной безопасностью. Один из взяткодателей, руководитель группы компаний «Витязь» Ян Гущин, уже осужден. Он получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб.

Георгий Портнов