Фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» откроет фестиваль «Маяк»-2025

Фильм, рассказывающий о последнем дне жизни Михаила Лермонтова, будет показан на «Маяке» 4 октября. В широкий прокат его выпустят кинопрокатные компании «Вольга» и К24 16 октября.

Съемки «Лермонтова» прошли в Пятигорске в 2024 году. Главную роль сыграл стендап-комик Илья Озолин, для которого это дебют в кино. Также в фильме снялись Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

По словам программного директора «Маяка» Стаса Тыркина, «Лермонтов» не вписывается в стереотип «фильма открытия», что соответствует фигуре его главного героя, который тоже никуда не вписывался. При этом, считает господин Тыркин, «новый фильм Бакура Бакурадзе вызывает в зрителе редкое волнение, возможное только при соприкосновении с большим, настоящим искусством».

Картины грузинского режиссера не первый раз участвуют в программе «Маяка» — в прошлом году его фильм «Снег в моем дворе», также показанный вне конкурса, закрывал фестиваль. Идея кино про Лермонтова пришла к нему, когда он посетил место гибели поэта. «Его судьба привлекает внимание,— рассказывает господин Бакурадзе.— И когда ты окунаешься в нее — я прочел и изучил фактически все, что было про него написано,— его судьба заставляет тебя ее изучать, думать о нем. Ну, а если ты долго про что-то думаешь, изучаешь, и ты — режиссер, то, естественно, приходишь к тому, что хочешь снять про это фильм».

Фестиваль «Маяк», учрежденный фондом Романа Абрамовича «Кинопрайм», в 2025 году состоится третий раз и пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. В 2025 году фестиваль поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.