В Нижнем Новгороде планируют построить до 12 станций для приема жидких биотходов
Как стало известно «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде планируется построить до 12 станций по приему жидких биологических отходов. Реализовать проект по строительству станций планирует АО «Нижегородский водоканал» совместно с инвестором. В настоящее время уже одобрены шесть земельных участков под строительство станций. Заявки еще на шесть участков областной земельный совет должен рассмотреть до конца текущей недели.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Сейчас в Нижнем Новгороде действует станция по приему ЖБО на ул. Красных Партизан, куда ассенизаторские машины должны возить отходы.
Как писал «Ъ-Приволжье», жители из разных районов Нижнего Новгорода регулярно жалуются на нехарактерный запах. Часть из них уверены, что источником неприятного запаха становится Нижегородская станция аэрации (НСА). Городские и региональные власти говорят, что причин запахов в городе несколько. По данным властей, одними из источников могут быть отходы, которые недобросовестные ассенизаторы сливают в непредназначенных для этого местах.
В администрации города сообщили, что с начала года в Нижнем Новгороде инспекторы составили более 30 протоколов об административном правонарушении в отношении «черных» ассенизаторов, которые незаконно сливали нечистоты в ливневую канализацию. В ходе рейдов часто попадаются ранее уже привлекавшиеся к ответственности «черные» ассенизаторы. Для них сумма штрафа может достигать 100 тыс. руб.
Рассматривается вопрос о повышении штрафов за нелегальный слив ЖБО. Соответствующее предложение уже направлено в правительство Нижегородской области.
Кроме того, областное министерство экологии запустило круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Передвижная лаборатория ГБУ «Экология региона» при появлении информации о неприятном запахе оперативно выезжает в районы города для отбора проб воздуха и их анализа.