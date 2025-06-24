В Нижнем Новгороде планируют построить до 12 станций для приема жидких биотходов

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде планируется построить до 12 станций по приему жидких биологических отходов. Реализовать проект по строительству станций планирует АО «Нижегородский водоканал» совместно с инвестором. В настоящее время уже одобрены шесть земельных участков под строительство станций. Заявки еще на шесть участков областной земельный совет должен рассмотреть до конца текущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сейчас в Нижнем Новгороде действует станция по приему ЖБО на ул. Красных Партизан, куда ассенизаторские машины должны возить отходы.

Как писал «Ъ-Приволжье», жители из разных районов Нижнего Новгорода регулярно жалуются на нехарактерный запах. Часть из них уверены, что источником неприятного запаха становится Нижегородская станция аэрации (НСА). Городские и региональные власти говорят, что причин запахов в городе несколько. По данным властей, одними из источников могут быть отходы, которые недобросовестные ассенизаторы сливают в непредназначенных для этого местах.

В администрации города сообщили, что с начала года в Нижнем Новгороде инспекторы составили более 30 протоколов об административном правонарушении в отношении «черных» ассенизаторов, которые незаконно сливали нечистоты в ливневую канализацию. В ходе рейдов часто попадаются ранее уже привлекавшиеся к ответственности «черные» ассенизаторы. Для них сумма штрафа может достигать 100 тыс. руб.

Рассматривается вопрос о повышении штрафов за нелегальный слив ЖБО. Соответствующее предложение уже направлено в правительство Нижегородской области.

Кроме того, областное министерство экологии запустило круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Передвижная лаборатория ГБУ «Экология региона» при появлении информации о неприятном запахе оперативно выезжает в районы города для отбора проб воздуха и их анализа.

Андрей Репин