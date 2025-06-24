В центре Петербурга вводятся дорожные ограничения из-за праздника «Алые паруса»

На период с 24 июня по 7 июля в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом незадолго до самого мероприятия сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, с 00:00 24 июня до 23:59 29 июня проезжая часть будет сужена на Дворцовой набережной — от д. 38 до Эрмитажного моста, а с 09:00 2 июля до 23:59 7 июля — в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади.

Стоянку транспорта запретят с 00:00 до 06:00 25 июня на набережной Лейтенанта Шмидта напротив д. 19 и с 00:00 до 23:59 28 июня — на восьми участках дорог в Адмиралтейском и Василеостровском районах города.

В свою очередь, движение транспорта по Троицкому мосту будет полностью закрыто: с 19:50 26 июня до 02:30 27 июня, с 19:50 27 июня до 02:30 28 июня и с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня. С 19:00 27 июня до 04:00 28 июня нельзя будет также проехать по 21 участку дорог в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах.

С 19:00 27 июня до 04:00 28 июня и с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня движение перекроют также по Дворцовом мосту, с 20:00 до 20:35 27 июня и с 21:00 28 июня до 06:00 29 июня —по Благовещенскому. Помимо этого, с 14:00 28 июня до 06:00 29 июня для автомобилистов окажутся недоступны 88 участков дорог в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, с 18:00 28 июня до 06:00 29 июня — Конногвардейский бульвар, с 19:00 28 июня до 06:00 29 июня — Английская набережная и Галерная улица, а с 00:00 до 06:00 29 июня — Литейный мост.

Запрет остановки транспорта вводится с 00:00 до 18:00 28 июня на нечетной стороне набережной реки Мойки — от Царицынского проезда до Певческого моста, с 00:00 до 23:59 28 июня — на 60 участках дорог в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, с 00:00 до 23:59 28 июня и с 00:00 до 23:59 — 5 июля в проезде вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади, а с 00:00 28 июня до 06:00 29 июня — в Волховском и Биржевом переулках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что организаторы объявили артистов, которые выступят на сцене общегородского праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге вечером 28 июня. Среди них Надежда Кадышева, The Hatters и другие исполнители.

Андрей Цедрик