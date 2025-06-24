Рядом с закрытым рестораном Gastroport открылась лаборатория робототехники

В Перми на Решетниковском спуске, 1Щ, начала работу лаборатория роботехники пермской компании «Роботех». Об этом сообщается в соцсетях организации. В пространстве будут проводиться роботизированные операции, а также тестирование инженерных разработок. «Это инновационный хаб и современная площадка для конференций, встреч», — отмечается в сообщении.

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фото: telegram-канал Robotech



Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «Роботехе», для размещения лаборатории компания арендует помещения, где ранее находился офис Miro, по адресу бывшего ресторана Gastroport. В компании добавили также, что «Роботех» получил статус технологического лидера в «Сколково». Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем ПМЭФ. «Соглашение дает предприятию доступ к инновационным решениям в области автоматизации, позволит сократить сроки внедрения современных роботизированных технологических комплексов, снизить зависимость от импортных технологий», — подчеркнули в пресс-службе IT-компании.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Кроме этого, «Роботех» реализует проекты по автоматизации производства. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании. Выручка компании в 2024 году — 383,8 млн руб., прибыль — 101,7 млн руб.

Напомним, что ресторан Gastroport, открытый на берегу Камы в Digital Port в 2016 году, закончил свою деятельность летом 2021 года. Ресторан развивали владельцы порта Пермь. Тогда же стало известно, что арендатором помещений стала другая IT-компания — Miro.