Сервисы такси и каршеринга стали активнее закупать легковые автомобили в лизинг

Спрос на легковые автомобили со стороны сервисов такси и каршеринга в лизинг в апреле-мае кратно увеличился. Об этом «Ъ» рассказали опрошенные лизинговые компании. По словам игроков в отрасли, рост сделок фиксируется как на новый, так и на подержанный сегменты.

Динамику связывают с выгодными ценами на машины из стоков лизинговых компаний, которые продолжают расти, а также с новым законом о локализации машин для такси.

По мнению экспертов, перевозчики стараются закупиться иномарками впрок, а пик активности начнется ближе к весне 2026 года, когда закон о локализации вступит в силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «У лизинга засветились шашечки».