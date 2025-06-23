Коммунисты поставили себя в пример

КПРФ на пресс-конференции 23 июня представила политический отчет пленума ЦК, посвященный тому, как выстоять в условиях «беспощадной войны на уничтожение». Как оказалось, «победить фашистов» и «остановить натовцев» можно было давно, если бы власти прислушались к коммунистам. Впрочем, сделать это еще не поздно, уверены в руководстве Компартии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и его заместитель Дмитрий Новиков уверены, что России для успешной борьбы с врагами необходимо взять на вооружение программу их партии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) и его заместитель Дмитрий Новиков уверены, что России для успешной борьбы с врагами необходимо взять на вооружение программу их партии

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тон пресс-конференции задал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который начал с глобальных вопросов. По его словам, России следует выработать такую программу, которая позволит «победить нацистов и фашистов» на Украине, «остановить натовцев» на Ближнем Востоке и заодно «максимально укрепить» БРИКС. Господин Зюганов напомнил, что капитализм «зашел в тупик и глубина этого тупика видна на примере Соединенных Штатов», чей лидер «обещал всех помирить», а сам «принял решение бомбить суверенную страну».

Оппоненты коммунистов «пыхтят» над разработкой актуальной идеологии, но получается у них «весьма кисло», заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Ведь «убедительной, созидательной и победной», по его мнению, может быть только идеология, «которая базируется на прочной научно-методологической базе», а не «придумывается по случаю исходя из политической конъюнктуры». Такая идеология есть только у Компартии, подчеркнул господин Новиков: «Нет ничего лучше практичной теории, а такая теория — марксизм-ленинизм». Пока же страна имеет «коктейль из ошметков либеральной идеологии, которой руководствуется ЦБ, задирая ставку», и «консервативных идей», которые «пахнут кислыми щами», добавил коммунист.

Конкретная программа действий, «как выстоять в условиях беспощадной войны на уничтожение» с опорой на марксистско-ленинскую теорию, представлена в свежем политическом отчете партии, рассказал первый зампред ЦК Юрий Афонин. А главный вопрос — как довести эти сведения не только до актива КПРФ, но и до всех россиян. Текущие события, продолжил он, были ранее предсказаны коммунистами, а история КПРФ — это история борьбы «за сохранение страны». «Если бы политические силы прислушались к нашей партии, то многих бед можно было бы избежать»,— уверял господин Афонин, припомнив оппонентам приватизацию, вывод капитала, монетизацию льгот и деиндустриализацию. Но прислушаться к Компартии и взять на вооружение ее программу не поздно и сейчас, следовало из слов Юрия Афонина.

Напоследок же он обратился к «Единой России»: «Вы отказались принять наш избирательный кодекс (см. “Ъ” от 17 июня.— “Ъ”), опять пытаетесь сильных кандидатов не допустить (на выборы губернаторов.— “Ъ”) через муниципальный фильтр. Такие действия наносят серьезный ущерб консолидации общества».

Политический раздел отчета пленума ЦК о «боеспособности» партии, который изучил “Ъ”, по большей части посвящен агитации. В частности, коммунисты подчеркивают роль подшефных СМИ и рекомендуют товарищам на местах активнее интегрироваться в информационную среду через все возможные форматы. При этом с ужесточением законодательства возросла и цена ошибок, отмечается в отчете, и в новых реалиях «может стать перспективным создание целевых команд из журналистов, идеологов и IT-специалистов». «Это позволит нам сочетать идейную содержательность и технологическую гибкость»,— уверены в руководстве КПРФ.

Григорий Лейба