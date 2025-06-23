«Витязь» на беспутье

Вторым после футбольных «Химок» подмосковным клубом, выступавшим в элитной нише отечественного спорта, но вынужденным ее покинуть из-за финансового краха, стал хоккейный «Витязь». Он попрощался с КХЛ, в которой играл с момента основания лиги в 2008 году, но всегда имел статус аутсайдера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скамейка «Витязя» во время матча КХЛ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Скамейка «Витязя» во время матча КХЛ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В понедельник, 23 июня, в официальном Telegram-канале клуба «Витязь» появился видеоролик под песню в исполнении Валерия Леонтьева «Ты меня не забывай» и пост, в котором говорилось: «Что бы ни было и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба».

Эти слова, адресованные болельщикам команды, невозможно было интерпретировать иначе как ее прощание с КХЛ — впрочем, отнюдь не неожиданное.

О том, что «Витязь» в ближайшее время из-за финансовых проблем может быть фактически расформирован, сообщил целый ряд изданий. А на официальном сайте КХЛ, отслеживающем переходы игроков в межсезонье, список уже ушедших из клуба или готовящихся уйти из него хоккеистов насчитывал перед публикацией прощального поста 20 фамилий.

КХЛ за 17 лет существования почти столько же раз теряла клубы — на время или навсегда. Но потерь, связанных именно с проблемами, имеющими отношение к бизнесу, в ней не было с 2021 года. Весной 2022-го ее состав сократился на две команды, но обе — латвийское «Динамо» и финский «Йоркерит» — расстались с лигой по причинам иного характера, разорвав с ней отношения сразу после начала специальной военной операции на Украине. А в 2023 году число членов КХЛ даже чуть-чуть, до 23 клубов, увеличилось благодаря возвращению в нее тольяттинской «Лады».

«Витязь», в последнее время принимавший соперников в Балашихе, а до этого проводивший домашние матчи в Чехове и Подольске,— второй подряд представитель Подмосковья в элитной нише отечественного спорта, вынужденный расстаться с ней.

Ранее крах потерпели футбольные «Химки», исключенные из Российской премьер-лиги.

«Витязь» — клуб с занятным бэкграундом. В КХЛ он выступал с момента ее основания в 2008 году, но практически всегда имел статус аутсайдера. В play-off он проник всего четырежды, всякий раз терпя разгромные поражения в стартовом раунде. Во всех кубковых сериях вместе взятых команда одержала одну победу. Ассоциировался «Витязь» у поклонников КХЛ не с результатами, а со специфической особенностью стиля, отраженной в ролике с призывом не забывать его. Значительное время в нем уделено дракам на льду, которые обожали устраивать игроки команды.

Алексей Доспехов