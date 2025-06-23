Акции высокого напряжения

Офшор Sunflake Limited (Кипр), связанный с арестованным предпринимателем Дмитрием Аржановым, подал судебный иск к дочерним компаниям крупного энергосбытового холдинга «ТНС энерго». Истец полагает, что девять его региональных дочек в 2024 году неправомерно продали 28,6% акций «ТНС энерго» по цене, заниженной минимум втрое от рыночной стоимости ценных бумаг. Тем самым ущерб на сумму не менее 5 млрд руб. был причинен компании и ее акционерам, в том числе структурам государственных Россетей. В группе компаний «ТНС энерго» совершенные сделки и претензии кипрского акционера не комментируют, разбирательство начнется в конце июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Sunflake Limited. Резидент Кипра, являющийся акционером крупного независимого продавца электроэнергии «ТНС энерго», решил оспорить продажу его акций, которыми распоряжались дочерние компании холдинга в регионах. В ответчики по иску акционера заявлены «ТНС энерго Нижний Новгород», «ТНС энерго Пенза», «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «ТНС энерго Воронеж», «ТНС энерго Кубань», «ТНС энерго Ярославль», «ТНС энерго Марий Эл», «ТНС энерго Тула» и «Гарант Энерго».

Как следует из иска кипрской компании, дочки управляющей ПАО Группа компаний «ТНС энерго» владели различными пакетами акций акционерного общества и с апреля 2024 года продали в общей сложности 28,6% акций «ТНС энерго». Покупателем ценных бумаг выступило АО «ФинАльянс СТ», учрежденное буквально за несколько дней до первой сделки с пензенской компанией энергохолдинга, владевшей наиболее крупным пакетом из всех дочек. В течение прошлого года, купив акции, это общество стало крупнейшим акционером ПАО ГК «ТНС энерго».

Компанию «ФинАльянс СТ», по данным ЕГРЮЛ, возглавляет предприниматель Абибулло Назаров. По открытым данным, в 1990 году он окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, а в 2005-м – пограничную Академию ФСБ России и руководил различными предприятиями. Общество в прошлом году получило 4,7 млрд руб. чистой прибыли.

По мнению представителя Sunflake Limited Дмитрия Дуринова, покупатель приобрел акции по существенно заниженной стоимости в сравнении с их действительной ценой. «В тот же период в первом полугодии 2024 года группа “ТНС энерго” в рамках форвардной сделки выкупала более 3% собственных акций у ВТБ по цене 2,2 тыс. руб. за штуку. А цена, по которой акции были отчуждены в пользу «ФинАльянс СТ», составила в среднем 665 руб. за штуку. При этом биржевая стоимость одной акции «ТНС энерго», по данным Московской биржи, в то время колебалась в диапазоне от 2,6 до 4,7 тыс. руб. за акцию. То есть цена оспариваемых сделок была занижена минимум в три с половиной раза», – полагает он.

По расчетам истца, за счет занижения стоимости акций ПАО ГК «ТНС энерго» и ее акционерам был нанесен материальный ущерб, который может составлять от 5,3 млрд до 13,9 млрд руб. Среди акционеров частного энергохолдинга есть «Янтарьэнерго», сбытовая структура ПАО «Россети» в Калининграде.

Представители Sunflake Limited, изучив отчетность ГК «ТНС энерго» и ее дочек, также сослались на то, что продажа 28,6% акций компании, как крупная сделка, не одобрялась советом директоров. Это является серьезным нарушением закона об акционерных обществах. Подозревая, что компания-покупатель была специально создана для вывода ценных бумаг по заниженной стоимости, кипрский акционер попросил признать недействительными сделки по продаже акций.

Судя по картотеке арбитражного суда, в группе компаний «ТНС энерго» ознакомились с иском Sunflake Limited. Однако претензии одного из своих акционеров в энергохолдинге комментировать не стали. Директор департамента информационной политики ПАО ГК «ТНС энерго» Маргарита Бааль отметила лишь, что эмитент раскрывает всю необходимую информацию о ценных бумагах на своем сайте, где можно с ней ознакомиться. Судебное разбирательство спора начнется 30 июня.

Подавшая иск компания Sunflake Limited связана с предпринимателем Дмитрием Аржановым, которого в ноябре 2020 года арестовали вместе с тремя топ-менеджерами «ТНС энерго».

Их обвинили в создании организованного преступного сообщества, которое похитило у Россетей более 14 млрд руб. за счет неоплаты услуг по передаче электроэнергии в Нижегородской и Ярославской областях. Сейчас уголовное дело против четверых фигурантов рассматривается в Тверском райсуде Москвы. Они себя виновными в мошенничестве не считают.

Что касается арбитражного дела, по мнению управляющего партнера юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александра Маслова, у иска Sunflake Limited есть неплохие шансы на удовлетворение. «Последняя практика Верховного суда РФ ориентирует нижестоящие суды смотреть больше на существо сделок, чем на формальную легитимность. Сделки, совершенные в короткий промежуток времени, направленные на консолидацию акций третьим лицом — вновь созданной компанией посредством продажи акций по цене, отличающейся от рынка, вызывает много вопросов относительно ее целесообразности и будет трудно обосновать разумную деловую цель. Основания для оспаривания сделки имеются, вопрос лишь в судебной оценке: согласится ли суд с тем, что разумной цели у сделки нет и она направлена на вывод активов или нет», — отметил юрист.

Роман Кряжев