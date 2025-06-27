Дни рождения
Сегодня исполняется 96 лет социологу, философу академику РАН Геннадию Осипову
Геннадий Осипов
Его поздравляет директор Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Виктор Левашов:
— Уважаемый Геннадий Васильевич! Очень рад поздравить Вас, моего Учителя в социологии, с днем рождения! Незабываемо для меня личное знакомство с Вами на экзаменах при поступлении в аспирантуру Института социологии. Благодарю Вас за открытую дверь в науку, в академическую политологию, за радость совместной работы. Вы были основателем и всегда остаетесь лидером социологии в нашей стране. Вы всегда искали что-то новое в социологии, политологии, в развитии государства и общества — новые направления движения, новые перспективы. И всегда у Вас это получалось. Вы создали фундамент и академические критерии, которые позволяли находиться не на конъюнктурной платформе «наблюдения со стороны», а активно анализировать и помогать. Несомненно, что Вы — искренний патриот своей страны! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и того драйва, который всегда сопровождал вашу деятельность.
Сегодня исполняется 50 лет постоянному представителю РФ при Организации исламского сотрудничества Турко Даудову
Турко Даудов
Фото: russiaoic.mid.ru
Его поздравляет председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин:
— Уважаемый Турко Илмадиевич! Поздравляю Вас с 50-летием и молитвенно желаю успеха в Вашей деятельности на ответственном посту, помощи Всевышнего Аллаха во всех благих делах, мира и благоденствия! На своем посту — в этой важной и нужной нашему Отечеству миссии — Вы вносите значимый вклад в упрочение и развитие отношений Российской Федерации со странами мусульманского мира. Сегодня на Вас возложена важная задача укрепления дипломатических, экономических, культурных и других связей Российской Федерации со странами всего исламского мира. Мусульмане мира, мы все молимся о мире!