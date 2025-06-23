В «Россети Урал» сменился состав совета директоров

На годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» был избран новый состав Совета директоров Общества, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ» Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»

В новый состав вошли Александр Шевчук, Владимир Бусоргин, Карина Дашко, Алексей Коптев, Даниил Краинский, Елена Андреева, Михаил Бычко, Марина Лаврова, Алексей Полинов, Дмитрий Воденников и Мария Тихонова.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2024 год, приняли решение о выплате дивидендов в размере около 0,04 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 июля.

Членами Ревизионной комиссии избраны Антон Ульянов, Виктор Царьков, Светлана Тришина, Максим Кормильцев и Елена Роптанова. Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» и ООО «Интерком-Аудит».

Акционеры утвердили в новой редакции устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля ПАО «Россети Урал».

Полина Щуцкая