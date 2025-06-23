Долги производителя алкоголя из Ессентуков продают на торгах за 636 млн рублей

Конкурсный управляющий Евгений Коробов объявил о продаже дебиторской задолженности ессентукского производителя алкоголя ООО «КВС» на общую сумму свыше 636 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион выставлено три лота. Первый лот включает право требования к ООО «Завод Первомайский» на сумму 55,9 млн руб. Второй лот предусматривает продажу долга ООО «Торговый дом Константинополь» размером 324 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «КВС» зарегистрировано в Ессентуках в 2004 году. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. Учредитель — Афина Делибалтова. Убыток предприятия за 2024 год составил 430,8 млн руб.

Третий лот объединяет права требования к четырем физическим лицам — Анастасии Кэссиди, Анне Кэссиди-Поповой, Владимиру Кэссиди и Афине Делибалтовой. Каждое требование составляет 55,9 млн руб., общая стоимость лота — 223,9 млн руб.

Участники должны внести задаток в размере 20% от цены лота на счет ООО «КВС» в Сбербанке. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней после определения победителя, оплата производится в течение 30 дней.

При частичном погашении задолженности до момента оплаты покупателем сумма уступаемого долга пропорционально уменьшается.

Заявки на участие в торгах принимают до 7 августа 2025 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в феврале 2022 года признал ООО «КВС» банкротом. С инициативой о признании несостоятельности выступило ПАО «Сбербанк«. Причиной обращения в суд стала задолженность компании перед банком на сумму 346 млн руб. В структуру долга входят основная задолженность в размере 334,3 млн руб., проценты за использование кредита — 8,5 млн руб. и штрафные санкции — 3,3 млн руб.

Тат Гаспарян