Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о кольце с бриллиантом, который поднимается на лифте, и запонках с драгоценными камнями и светодиодами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Epic Jewellery Фото: Epic Jewellery

На прошедшей недавно Gem Geneve в Швейцарии, а потом на Couture Show Las Vegas в Соединенных Штатах китайский ювелир Ричард Ву представил необычный браслет. Он напоминает воздушную и при этом объемную металлическую паутинку с инкрустированными в нее бриллиантами. Самое интересное, что паутинка невероятным образом садится на любой размер запястья, адаптируясь к нему.

Секрет на самом деле не так сложен. Ричард Ву использовал биоэластичный материал нитинол — сплав титана и никеля. Но правда, как говорит сам автор, его сплав отличается от того, что принят в медицине. Кроме того, эстетика совершенно впечатляющая. Крупное, легкое, эргономичное украшение. Давайте вспомним и другие драгоценности, которые поражают нас спецэффектами.

Нитинол и его свойство менять форму в зависимости от температуры использовала и ювелирная фирма Galatea в 2018 году. Она представила на другом американском шоу — JCK — кольца, напоминающие экзотические цветки, в которых вокруг центральной крупной жемчужины были этакие пестики или лепестки из нитинола с маленькими жемчужинками наверху. Вот именно они и открывались и закрывались.

«Покажите мне кольцо с бриллиантом, ездящим на лифте»,— как-то сказал мне один известный ритейлер, попросив продемонстрировать, как работает мое кольцо «Диафрагма» от Epic Jewellery. В нем спецэффект достигается и правда за счет лифта, вернее микролифта, на котором двигается вверх и вниз бриллиант. И этот процесс синхронизирован с другим — открытием и закрытием миниатюрных шторок диафрагмы.

Забавно наблюдать и за реакцией людей, которые видят запонки Alessio Boschi, вдохновленные Персией. Это парадное, яркое украшение со множеством драгоценных камней и эффектом витражных стекол. Но самое интересное происходит, когда нажимается секретная кнопка и внутри начинается «дискотека», благодаря миниатюрным диодам.

Анна Минакова