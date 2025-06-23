Главные заявления Путина на встрече с выпускниками военных вузов
Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений и выступил на тему обороны и позиции России в текущей международной обстановке. Президент также рассказал о модернизации вооруженных сил и оценил планы НАТО. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов
Фото: Пресс-служба президента РФ
О Вооруженных силах РФ
- Техническая модернизация армии и флота России остается приоритетной задачей.
- Ударная мощь и возможности морской пехоты возрастут после преобразования бригад в дивизии.
- Российский флот пополняет новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения.
- Власти уделят особое внимание развитию ядерной триады.
- В РВСН будут поставлены современные комплексы «Ярс». Авиацию в этом году пополнят модернизированные Ту-160м.
- В России разворачивается серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», который очень хорошо себе зарекомендовал в боевых условиях.
- Бойцы СВО – прямые наследники героев Великой Отечественной и других предков тысячелетней истории России.
- Россия сегодня сражается за свое будущее.
Фото: Пресс-служба президента РФ
О НАТО и взаимоотношениях с Западом
- На западе сами придумали себе страшилку российской угрозы, это беспардонная ложь.
- Ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения РФ стратегического поражения.
- Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб.
- Глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО.
- На ближайшем саммите НАТО собираются объявить о дальнейшем расширении Альянса.
О Ближнем Востоке
- В конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы.