Владимир Путин провел встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений и выступил на тему обороны и позиции России в текущей международной обстановке. Президент также рассказал о модернизации вооруженных сил и оценил планы НАТО. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов

Фото: Пресс-служба президента РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов

Фото: Пресс-служба президента РФ

О Вооруженных силах РФ

Техническая модернизация армии и флота России остается приоритетной задачей.

Ударная мощь и возможности морской пехоты возрастут после преобразования бригад в дивизии.

Российский флот пополняет новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения.

Власти уделят особое внимание развитию ядерной триады.

В РВСН будут поставлены современные комплексы «Ярс». Авиацию в этом году пополнят модернизированные Ту-160м.

В России разворачивается серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», который очень хорошо себе зарекомендовал в боевых условиях.

Бойцы СВО – прямые наследники героев Великой Отечественной и других предков тысячелетней истории России.

Россия сегодня сражается за свое будущее.

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О НАТО и взаимоотношениях с Западом

На западе сами придумали себе страшилку российской угрозы, это беспардонная ложь.

Ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения РФ стратегического поражения.

Защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации всех служб.

Глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО.

На ближайшем саммите НАТО собираются объявить о дальнейшем расширении Альянса.

О Ближнем Востоке