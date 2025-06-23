Против петербуржца возбудили уголовное дело за донаты экстремистской организации

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который отправлял деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской в РФ и запрещена). Против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

В ходе допроса мужчина рассказал, что оформил автоплатеж на семь месяцев в адрес организации в 2021 году. Деньги поступали в том числе тогда, когда фонд признали экстремистской организацией в июне того года.

Мужчина раскаялся в содеянном. По его словам, он «не думал о последствиях» своего решения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Никита Черненко