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Шаг к инвестициям

Как ярославская делегация отработала на ПМЭФ-2025

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняла участие делегация Ярославской области. В ее состав вошли губернатор Михаил Евраев, заместители председателя регионального правительства Денис Хохряков, Марина Кашина, Александр Баланцев, министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов, директор Корпорации развития Ярославской области Юрий Бойко и другие. Регионом было заключено соглашений на 90 млрд руб. Как прошли три дня ПМЭФ для ярославцев — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

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Встреча Михаила Евраева с контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко (справа). Компания создает гостичный комплекс в Мышкине. В центре Александр Ольхов и Юрий Бойко

Встреча Михаила Евраева с контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко (справа). Компания создает гостичный комплекс в Мышкине. В центре Александр Ольхов и Юрий Бойко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославская делегация на ПМЭФ-2025. На первом плане слева направо: министр имущественных отношений Николай Здоров, губернатор Михаил Евраев и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков

Ярославская делегация на ПМЭФ-2025. На первом плане слева направо: министр имущественных отношений Николай Здоров, губернатор Михаил Евраев и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Основные мероприятия ПМЭФ проходили в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Основные мероприятия ПМЭФ проходили в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Встреча с руководством компании «Вымпелком» (Билайн)

Встреча с руководством компании «Вымпелком» (Билайн)

Фото: Правительство Ярославской области

Встреча с руководством «Билайн», который установит 350 новых базовых станций в Ярославской области

Встреча с руководством «Билайн», который установит 350 новых базовых станций в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На стенде «Билайна»

На стенде «Билайна»

Фото: Правительство Ярославской области

На стенде Императорского фарфорового завода

На стенде Императорского фарфорового завода

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Развитие сотрудничества в сфере лизинга оборудования для АПК регион обсудил с руководством АО «Росагролизинг»

Развитие сотрудничества в сфере лизинга оборудования для АПК регион обсудил с руководством АО «Росагролизинг»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132

Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво»

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво»

Фото: Правительство Ярославской области

Первый зампред регионального правительства Денис Хохряков (слева), министр АПК Евгений Тихонов, губернатор Михаил Евраев (справа)

Первый зампред регионального правительства Денис Хохряков (слева), министр АПК Евгений Тихонов, губернатор Михаил Евраев (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общение губернатора Михаила Евраева с журналистами

Общение губернатора Михаила Евраева с журналистами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Между правительством Ярославской области и группой компаний «МЕКСА» было подписано соглашение о развитии нового городского микрорайона в Переславле-Залесском. Оно включает возведение 6 МКД, таунхаусов и ТЦ

Между правительством Ярославской области и группой компаний «МЕКСА» было подписано соглашение о развитии нового городского микрорайона в Переславле-Залесском. Оно включает возведение 6 МКД, таунхаусов и ТЦ

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Министр имущественных отношений Николай Здоров, зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, заместитель председателя правительства области Марина Кашина и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков (слева направо)

Министр имущественных отношений Николай Здоров, зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, заместитель председателя правительства области Марина Кашина и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков (слева направо)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Между Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») и правительством области было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физических лиц, и охраны окружающей среды

Между Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») и правительством области было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физических лиц, и охраны окружающей среды

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и губернатор Михаил Евраев

Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и губернатор Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов после интервью

Михаил Евраев и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов после интервью

Фото: Правительство Ярославской области

Правительство области и компания «Регионстрой» подписали соглашение о создании индустриального парка в Ярославском округе с объемом вложений в 1 млрд руб.

Правительство области и компания «Регионстрой» подписали соглашение о создании индустриального парка в Ярославском округе с объемом вложений в 1 млрд руб.

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев и министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов

Михаил Евраев и министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области

Общение с бизнесом на полях ПМЭФ

Общение с бизнесом на полях ПМЭФ

Фото: Правительство Ярославской области

Завершило работу форума большое пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он дал оценку состояния экономики России и обозначил основные направления ее дальнейшего развития

Завершило работу форума большое пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он дал оценку состояния экономики России и обозначил основные направления ее дальнейшего развития

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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Встреча Михаила Евраева с контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко (справа). Компания создает гостичный комплекс в Мышкине. В центре Александр Ольхов и Юрий Бойко

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославская делегация на ПМЭФ-2025. На первом плане слева направо: министр имущественных отношений Николай Здоров, губернатор Михаил Евраев и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Основные мероприятия ПМЭФ проходили в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Встреча с руководством компании «Вымпелком» (Билайн)

Фото: Правительство Ярославской области

Встреча с руководством «Билайн», который установит 350 новых базовых станций в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На стенде «Билайна»

Фото: Правительство Ярославской области

На стенде Императорского фарфорового завода

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Развитие сотрудничества в сфере лизинга оборудования для АПК регион обсудил с руководством АО «Росагролизинг»

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво»

Фото: Правительство Ярославской области

Первый зампред регионального правительства Денис Хохряков (слева), министр АПК Евгений Тихонов, губернатор Михаил Евраев (справа)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Общение губернатора Михаила Евраева с журналистами

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Между правительством Ярославской области и группой компаний «МЕКСА» было подписано соглашение о развитии нового городского микрорайона в Переславле-Залесском. Оно включает возведение 6 МКД, таунхаусов и ТЦ

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Министр имущественных отношений Николай Здоров, зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, заместитель председателя правительства области Марина Кашина и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков (слева направо)

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Между Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») и правительством области было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физических лиц, и охраны окружающей среды

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и губернатор Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Михаил Евраев и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов после интервью

Фото: Правительство Ярославской области

Правительство области и компания «Регионстрой» подписали соглашение о создании индустриального парка в Ярославском округе с объемом вложений в 1 млрд руб.

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев и министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов

Фото: Правительство Ярославской области

Общение с бизнесом на полях ПМЭФ

Фото: Правительство Ярославской области

Завершило работу форума большое пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он дал оценку состояния экономики России и обозначил основные направления ее дальнейшего развития

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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