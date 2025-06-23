Шаг к инвестициям

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняла участие делегация Ярославской области. В ее состав вошли губернатор Михаил Евраев, заместители председателя регионального правительства Денис Хохряков, Марина Кашина, Александр Баланцев, министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов, директор Корпорации развития Ярославской области Юрий Бойко и другие. Регионом было заключено соглашений на 90 млрд руб. Как прошли три дня ПМЭФ для ярославцев — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Встреча Михаила Евраева с контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко (справа). Компания создает гостичный комплекс в Мышкине. В центре Александр Ольхов и Юрий Бойко Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская делегация на ПМЭФ-2025. На первом плане слева направо: министр имущественных отношений Николай Здоров, губернатор Михаил Евраев и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Основные мероприятия ПМЭФ проходили в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Встреча с руководством компании «Вымпелком» (Билайн) Фото: Правительство Ярославской области Встреча с руководством «Билайн», который установит 350 новых базовых станций в Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области На стенде «Билайна» Фото: Правительство Ярославской области На стенде Императорского фарфорового завода Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Развитие сотрудничества в сфере лизинга оборудования для АПК регион обсудил с руководством АО «Росагролизинг» Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво» Фото: Правительство Ярославской области Первый зампред регионального правительства Денис Хохряков (слева), министр АПК Евгений Тихонов, губернатор Михаил Евраев (справа) Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Общение губернатора Михаила Евраева с журналистами Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Между правительством Ярославской области и группой компаний «МЕКСА» было подписано соглашение о развитии нового городского микрорайона в Переславле-Залесском. Оно включает возведение 6 МКД, таунхаусов и ТЦ Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Министр имущественных отношений Николай Здоров, зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, заместитель председателя правительства области Марина Кашина и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков (слева направо) Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Между Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») и правительством области было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физических лиц, и охраны окружающей среды Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и губернатор Михаил Евраев Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов после интервью Фото: Правительство Ярославской области Правительство области и компания «Регионстрой» подписали соглашение о создании индустриального парка в Ярославском округе с объемом вложений в 1 млрд руб. Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов Фото: Правительство Ярославской области Общение с бизнесом на полях ПМЭФ Фото: Правительство Ярославской области Завершило работу форума большое пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он дал оценку состояния экономики России и обозначил основные направления ее дальнейшего развития Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Следующая фотография 1 / 21 Встреча Михаила Евраева с контролирующим акционером ГК «Место» Вячеславом Семененко (справа). Компания создает гостичный комплекс в Мышкине. В центре Александр Ольхов и Юрий Бойко Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославская делегация на ПМЭФ-2025. На первом плане слева направо: министр имущественных отношений Николай Здоров, губернатор Михаил Евраев и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Основные мероприятия ПМЭФ проходили в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Встреча с руководством компании «Вымпелком» (Билайн) Фото: Правительство Ярославской области Встреча с руководством «Билайн», который установит 350 новых базовых станций в Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области На стенде «Билайна» Фото: Правительство Ярославской области На стенде Императорского фарфорового завода Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Развитие сотрудничества в сфере лизинга оборудования для АПК регион обсудил с руководством АО «Росагролизинг» Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Правительство Ярославской области и ПАО «МТС» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проходить улучшение покрытия сети LTE, в частности, мобильный интернет станет бесперебойным на дорогах М-8 и Р132 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Пивоваренная компания «Балтика» и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации производства пивзавода «Ярпиво» Фото: Правительство Ярославской области Первый зампред регионального правительства Денис Хохряков (слева), министр АПК Евгений Тихонов, губернатор Михаил Евраев (справа) Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Общение губернатора Михаила Евраева с журналистами Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Между правительством Ярославской области и группой компаний «МЕКСА» было подписано соглашение о развитии нового городского микрорайона в Переславле-Залесском. Оно включает возведение 6 МКД, таунхаусов и ТЦ Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Министр имущественных отношений Николай Здоров, зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, заместитель председателя правительства области Марина Кашина и первый заместитель председателя регионального правительства Денис Хохряков (слева направо) Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Между Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») и правительством области было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации совместных проектов в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, образующимися у физических лиц, и охраны окружающей среды Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и губернатор Михаил Евраев Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев и журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов после интервью Фото: Правительство Ярославской области Правительство области и компания «Регионстрой» подписали соглашение о создании индустриального парка в Ярославском округе с объемом вложений в 1 млрд руб. Фото: Правительство Ярославской области Михаил Евраев и министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов Фото: Правительство Ярославской области Общение с бизнесом на полях ПМЭФ Фото: Правительство Ярославской области Завершило работу форума большое пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Он дал оценку состояния экономики России и обозначил основные направления ее дальнейшего развития Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области