Шаг к инвестициям
Как ярославская делегация отработала на ПМЭФ-2025
В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняла участие делегация Ярославской области. В ее состав вошли губернатор Михаил Евраев, заместители председателя регионального правительства Денис Хохряков, Марина Кашина, Александр Баланцев, министр инвестиций и промышленности Александр Ольхов, директор Корпорации развития Ярославской области Юрий Бойко и другие. Регионом было заключено соглашений на 90 млрд руб. Как прошли три дня ПМЭФ для ярославцев — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
1 / 21