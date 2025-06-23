Израиль ударил по тюрьме для политзаключенных Эвин в Тегеране

Тюрьма Эвин в Тегеране, где содержатся политзаключенные, подверглась удару со стороны Израиля. Канал Press TV передает, что удар нанесен по входу в здание. На кадрах предполагаемой атаки видно, что повреждена часть стены. Информации о пострадавших нет. Данные об атаке подтвердил в соцсети X глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Тюрьма Эвин была построена в 1972 году, она находится у подножия горного хребта Эльбурс. Считается основным местом содержания иранских политических заключенных. Руководство тюрьмы неоднократно обвиняли в нарушении прав человека.

Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, целью которой названо уничтожение иранской ядерной программы. По оценкам Ирана, в стране погибло более 400 человек. Тегеран в ответ атакует города Израиля дронами и баллистическими ракетами. В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

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