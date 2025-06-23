Крупный производитель крепкого алкоголя в России начнет выпуск корейского соджу

АО «Татспиртпром», крупный производитель крепкого алкоголя в России, объявил о запуске производства корейского напитка соджу под брендом Kumiho, сообщил «Ъ». В 2025 году компания планирует выпустить 600 тыс. литров продукции. По словам представителей «Татспиртпрома», напиток будет доступен в федеральной рознице и через сеть фирменных магазинов «Арыш Мае» в Татарстане.

Андрей Московский, эксперт алкогольного рынка, считает, что дистрибуторские возможности компании позволят успешно вывести новый продукт на рынок. В январе—апреле 2024 года «Татспиртпром» увеличил производство водки на 4%, выпустив 2,7 млн дал, что позволило компании занять первое место среди производителей.

Соджу становится все более популярным в России. По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году продажи этого напитка выросли на 348% по сравнению с предыдущим годом. Директор по маркетингу АО «Татспиртпром» Елена Слободанюк отметила, что более 30% всех продаж соджу приходится на покупателей в возрасте от 18 до 25 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соджу на берегу Волги».