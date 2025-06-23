В аэропорту Сочи изъяли ювелирные изделия на 32 млн рублей

В аэропорту Сочи сотрудники таможенного поста изъяли у 34-летней гражданки России ювелирные изделия известных брендов на сумму 32 млн руб. Нарушительница прибыла рейсом из Дубая и прошла через «зеленый коридор», заявив, что не ввозит товары, подлежащие декларированию, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Во время досмотра в ручной клади специалисты обнаружили пустые коробки от украшений зарубежных марок. В куртке, оставленной на тележке, находился пакет с серьгами, цепочками, браслетами и колье с маркировками Cartier, BVLGARI, HERMES и других брендов. При личном досмотре сотрудники таможни нашли в носке пассажирки ограненный камень.

Нарушительница заявила, что приобрела украшения на рынке в Дубае и не может назвать их стоимость. Камень, по ее словам, был подарен продавцом, а коробки она согласилась перевезти по просьбе незнакомых людей.

Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золота 750-й пробы с вставками из бриллиантов, оникса, перламутра и сердолика. Обнаруженный камень оказался природным алмазом весом два карата.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере до 1 млн руб. Мероприятия проводились совместно с управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте таможенники совместно с УФСБ по Краснодарскому краю изъяли у пассажирки, прибывшей из Турции, ювелирные изделия на сумму 56 млн руб., обнаружив драгоценности в ручной клади и поясном бандаже. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, проводится следствие.

Мария Удовик