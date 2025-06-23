В Краснодаре прекращено дело о хищении 92 млн руб. у Надежды Цапок

Октябрьский райсуд Краснодара прекратил производство по уголовному делу в отношении Руслана Шнахова и Михаила Урвачева, которых обвиняли в хищении 92 млн руб. со счета Надежды Цапок в Россельхозбанке. Решение принято в связи с истечением срока привлечения к ответственности, пояснил «Ъ» адвокат Владимир Резников, участвовавший в процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Цапок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Надежда Цапок

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Надежда Цапок, известная как мать лидера банды из станицы Кущевской Сергея Цапка, хранила на счете средства, полученные от деятельности ее компании «Артекс-Агро». Как ранее сообщал «Ъ», после убийства 12 человек бандой «Цапки» в 2010 году активы семьи были арестованы, однако местные юристы разработали схему, позволившую обойти запрет и получить средства. Бывшая судья Светлана Мартынова организовала уступку права требования с Надежды Цапок от одного из кредиторов в пользу предпринимателя Руслана Шнахова. Адвокат Михаил Урвачев готовил документы для судебного процесса. В мае 2014 года Ленинский суд Краснодара вынес решение о взыскании и о перечислении средств господину Шнахову.

В процессе по обвинению Шнахова и Урвачева представитель Надежды Цапок не возражал против прекращения дела, гражданский иск к подсудимым не был заявлен.

В 2023 году Светлана Мартынова была признана виновной в хищении средств Надежды Цапок, в 2024 году экс-судью освободили досрочно в связи с тяжелым заболеванием.

Анна Перова, Краснодар