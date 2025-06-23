Возраст ей не помеха

Завершившийся в ночь на понедельник play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) привел на вершину новую команду. Ей стала совсем еще юная по меркам лиги «Оклахома-Сити Тандер». В финальной серии, растянувшейся на все семь матчей, она одолела «Индиана Пейсерс» и стала самым молодым чемпионом лиги за без малого полвека. А центральной фигурой сезона оказался ее лидер, 26-летний разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, собравший награды самому ценному игроку регулярного чемпионата, финальной серии и ставший лучшим снайпером сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шей Гилджес-Александер (с кубком) попал в компанию игроков НБА, в один год признанных MVP регулярного чемпионата и финала play-off: за 79 сезонов набралось лишь 11 таких баскетболистов

Фото: Julio Cortez / AP Шей Гилджес-Александер (с кубком) попал в компанию игроков НБА, в один год признанных MVP регулярного чемпионата и финала play-off: за 79 сезонов набралось лишь 11 таких баскетболистов

Фото: Julio Cortez / AP

После матча, принесшего «Оклахома-Сити Тандер» первый в истории чемпионский титул НБА, резала глаз одна деталь. Практически все крупные американские СМИ еще до вручения Кубка Ларри О`Брайена старались примерить на нее новые трофеи. Практически все медиаресурсы говорили о формировании «династии» в лиге, где защитить титул не удавалось никому за последние семь лет. ESPN, The Athletic обращали внимание прежде всего на молодость команды.

«Оклахома» и в самом деле команда чрезвычайно молодая. В ее обойме всего один игрок, кому за тридцать,— это цепкий защитник Алекс Карузо.

Ее состав стал самым молодым в прошедшем play-off (средний возраст — всего-навсего двадцать пять с половиной лет). А чемпион моложе «Тандер» за почти 80-летнюю историю НБА был только один — «Портленд Трейл Блейзерс» образца 1977 года (24 года 1 месяц). Между тем сенсацией победа «Оклахомы» не стала. В прошлом году на нее еще поглядывали со скепсисом: уж больно резко подскочила вверх из аутсайдеров. Но в сезоне только что завершившемся ее мощь сомнениям не подвергалась.

Поддерживали идею об исключительной силе команды и цифры. Она выиграла регулярный чемпионат, одержав 68 побед в 82 матчах (пятый показатель в истории НБА) и параллельно побив рекорд лиги по средней разнице очков (+12,9). Гладко команда прошла и кубковую стадию: «Мемфис Гриззлис» и «Миннесота Тимбервулвз» толком не заметила, серию с «Денвер Наггетс», чемпионом двухлетней давности, пусть она и растянулась на максимальную длину, завершила домашним разгромом — 125:93. Похожим образом разворачивался и финал против «Индиана Пейсерс», чей прорыв до поздних стадий как раз виделся экстраординарным событием.

«Индиана» начала серию с потрясающей волевой победы: в дебютном матче отыгралась с «–15» меньше чем за четверть и впервые повела в счете за 0,2 секунды до финальной сирены.

Благодаря таким подвигам она выплывала и в предыдущих противостояниях — против «Милуоки Бакс», а также котировавшихся очень высоко «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Но «Оклахома» быстро счет сравняла.

Затем команды еще дважды обменивались победами, и серия вырулила к седьмому матчу. Он до поры складывался для «Оклахомы» тяжело. Не помогла быстро завладеть преимуществом и травма лидера «Индианы» Тайриза Халибертона (тот успел забить три эффектных трехочковых, но еще в первой четверти покинул паркет после болезненного падения). Ключевым отрезком стала третья четверть, в которой «Оклахома» нарастила темп в нападении и уплотнила защиту, форсировала восемь потерь, не совершив ни одной, и оторвалась на 13 очков.

Несложно угадать и главного героя этого отрезка, как и всей серии, всего play-off, да всего сезона!

Это канадец Шей Гилджес-Александер, настоящий универсал, умеющий одинаково хорошо — на элитном уровне — конструировать и завершать атаки и приносящий огромную пользу при обороне (он входит в топ-15 НБА и по перехватам, и по блок-шотам). В седьмой игре он сделал дабл-дабл из 29 очков и 12 результативных передач. По итогам сверхуспешного сезона 26-летний разыгрывающий стал самым ценным (MVP) и самым результативным игроком регулярного первенства, а следом был признан и MVP финала.

Чем-то эта «Оклахома» напоминает ту, что так и не добралась до титула, однако была очень близка к нему в начале прошлого десятилетия. Наверное, именно наличием такого универсала, архитектора игры (в «старой» «Оклахоме» эта роль отводилась Расселлу Уэстбруку). Впрочем, нынешняя команда выглядит куда гармоничнее, даром что в ней нет звезд калибра Кевина Дюранта и Джеймса Хардена. Зато есть другой классный бомбардир, Джейлен Уильямс, есть центровой-разнорабочий Айзейя Хартенштайн, есть защитник-бульдог Лу Дорт, есть, наконец, Чет Холмгрен — невероятно подвижный и активный на периметре, несмотря на свои внушительные габариты, форвард. А еще выстроивший лучшую оборону в лиге тренер Марк Дейгнолт и генеральный менеджер Сэм Прести.

Именно из-за невероятно эффективной работы последнего взлет «Оклахомы» считают реальной угрозой существующей иерархии НБА. По сути, «Тандер» — уже топовая, без всяких оговорок, команда. Однако с точки зрения менеджмента это еще не достроенный до конца проект. На двух ближайших драфтах клуб при удачном стечении обстоятельств будет выбирать в первом раунде шесть раз. Его зарплатная ведомость выглядит относительно скромно — есть еще пространство для маневра. При этом все 15 игроков, добывших чемпионство, сию минуту никуда не разбегутся: истекающих этим летом контрактов нет.

Роман Левищев